Κατακτητής της Μασσαλίας ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Δίχως να χάσει σετ ο εκπληκτικός Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το repeat στη Μασσαλία! Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του τίτλου στο ATP Marseille, επέστρεψε και το ξαναπήρε. Και το έκανε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο καθώς δεν… χάρισε ούτε ένα σετ. Ολοκλήρωσε το τουρνουά με 16-0 σετ! Στον τελικό επικράτησε μάλιστα του ανερχόμενου και ταλαντούχου 19χρονου Καναδού Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, απέναντι στον οποίο είχε αρνητικό ρεκόρ.

Ο Στέφανος νίκησε με 2-0 σετ τον Αλιασίμ (6-3. 6-4) και πανηγύρισε την κατάκτηση του πέμπτου τίτλου στην καριέρα του μετά τους θριάμβους σε Στοκχόλμη (2018), Μασσαλία, Εστορίλ, Λονδίνο (2019). Ηταν ο δέκατος τελικός στον οποίο συμμετείχε ο Τσιτσιπάς, ο οποίος πανηγύρισε την πρώτη κούπα για το 2020!

The wait for FAA’s first ATP Tour title goes on.

He finishes the 2020 @Open13 as runner-up to Stefanos Tsitsipas, going down 6-3, 6-4 in the final.

Another great week for the teenager nevertheless! What he’s accomplished at only 19 is remarkable. pic.twitter.com/DK0ejMhbuH

— Tennis Canada (@TennisCanada) February 23, 2020