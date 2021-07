Κατακλυσμός στη Γερμανία: Αυξάνεται διαρκώς ο τραγικός απολογισμός

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στη Γερμανία με τον αριθμό των νεκρών και αγνοούμενων να αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 103 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων αγγίζει τους 1.300.

Drone footage shows the extent of damage in western Germany after heavy rain triggered severe floods. Dozens of people are still missing. Latest on this story here: https://t.co/tDlDebAN8h pic.twitter.com/dyW5i5TKne — Sky News (@SkyNews) July 15, 2021

Οι διασώστες δίνουν μάχη για να απεγκλωβίσουν τους επιζώντες ενώ σε πολλές περιοχές, όπου δεν έχουν πρόσβαση, συνδράμουν δυνάμεις του στρατού και ελικόπτερα. Τα δύο κρατίδια που έχουν δεχτεί το σοβαρότερο πλήγμα από τις φονικές πλημμύρες είναι η Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία και Ρηνανία – Παλατινάτο. Οι αρχές ακόμα δεν έχουν σαφή εικόνα του μεγέθους της καταστροφής.

Floods in Germany claim 81 victims, more than 1,000 missing https://t.co/udprSwn1VL pic.twitter.com/YsTrgyeBAg — Reuters (@Reuters) July 16, 2021

Κατολισθήσεις σπιτιών έξω από την Κολωνία

Πολλοί άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση, που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Ερσταντ-Μπλέσεμ, κοντά στην Κολωνία. «Τα σπίτια παρασύρθηκαν από τα νερά και ορισμένα κατέρρευσαν. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται», σύμφωνα με tweet των κοινοτικών αρχών της περιοχής της Κολωνίας.

Εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός επιβεβαιωμένων θανάτων. Οι εικόνες από τον τόπο της καταστροφής δείχνουν έναν γιγάντιο κρατήρα όπου έχουν συσσωρευθεί τεράστιες ποσότητες λάσπης, λασπόνερων και συντριμμιών.

This is a truly harrowing image man, look what the floods did to Cologne (Köln) pic.twitter.com/2gBKsZx2Fy — Ash (@ashindestad) July 16, 2021

«Εκκλήσεις φθάνουν από σπίτια, αλλά πολλές φορές η βοήθεια δεν είναι δυνατή», εξηγούν οι τοπικές αρχές για την περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Κολωνία.

