Κασκαντέρ της ταινίας Avengers σκοτώθηκε σε τροχαίο μαζί με τρία από τα παιδιά του

Ένας κασκαντέρ της ταινίας Avengers και τρία από τα παιδιά του σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό στη Τζόρτζια τη νύχτα του Halloween.

Ο 41χρονος Taraja Ramsess, ο οποίος εμφανίστηκε στην ταινία Black Panther και σε άλλες ταινίες, επέστρεφε στο σπίτι του στις 31 Οκτωβρίου γύρω στις 11 το βράδυ, όταν έπεσε πάνω στο φορτηγό που είχε χαλάσει κοντά σε μια έξοδο ενός αυτοκινητόδρομου στην περιοχή της Ατλάντα.

Ο Ramsess, μαζί με την 13χρονη κόρη του Sundari και τη νεογέννητη κόρη του Fugibo, πέθαναν ακαριαία στον τόπο του δυστυχήματος.

Avengers And Black Panther Actor, Taraja Ramsess, And His Three Children K!lled, Including A Newborn Daughter After He Crashed His Car Into Broken Down Tractor-Trailer pic.twitter.com/EWUdBygvGS

— lesgotv naija (@lesgotv_naija) November 6, 2023