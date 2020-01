Κασέμ Σουλεϊμανί: Η στιγμή που ο πύραυλος εξοντώνει τον στρατηγό (vid)

Από αμερικανικό πύραυλο σκοτώθηκε ο Ιρανός υποστράτηγος, Κασέμ Σουλεϊμανί, μετά την αεροπορική επιδρομή στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Στη δημοσιότητα έχει έρθει ένα βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το αμάξι του Σουλεϊμάνι, δίχως να έχει υπάρξει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για την αυθεντικότητά του.

Το συγκεκριμένο βίντεο βρίσκεται ήδη σε πολλά διεθνή Μέσα όπως στη NY POST, αλλά και στη Daily Mail.

O αναλυτής θεμάτων άμυνας και συνεργάτης του BBC Persia πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter το βίντεο, κάνοντας λόγο για πύραυλο αέρος-εδάφους AGM-.

Στο φως της δημοσιότητας έχει έρθει ένα βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το αμάξι του Σουλεϊμανί. Βέβαια, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για την αυθεντικότητά του.

Το συγκεκριμένο βίντεο βρίσκεται ήδη σε πολλά διεθνή Μέσα όπως στη NY POST, αλλά και στη Daily Mail. O αναλυτής θεμάτων άμυνας και συνεργάτης του BBC Persia πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter το βίντεο, κάνοντας λόγο για πύραυλο αέρος-εδάφους AGM.

Ιράν: Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν «τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος»

Η Τεχεράνη θα εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί «τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος», προειδοποίησε το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν, σύμφωνα με πολλά ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν θεωρεί υπεύθυνες τις ΗΠΑ για τον φόνο του διοικητή της Δύναμης Κοντς, προσθέτει το Συμβούλιο Ασφαλείας που χαρακτηρίζει το αμερικανικό πλήγμα «το χειρότερο λάθος της Ουάσινγκτον» στην περιοχή.

«Το καθεστώς των ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες αυτού του εγκληματικού τυχοδιωκτισμού. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη στρατηγική γκάφα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Δυτικής Ασίας και η Αμερική δεν θα γλιτώσει εύκολα από τις συνέπειές της», πρόσθεσε.

«Η Αμερική πρέπει να ξέρει ότι η εγκληματική επίθεσή της εναντίον του στρατηγού Σουλεϊμανί ήταν το σοβαρότερο λάθος της χώρας. Αυτοί οι εγκληματίες θα υποστούν τη σκληρή εκδίκηση στο σωστό μέρος και τη σωστή στιγμή» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Τραμπ: Ο Κασέμ Σουλεϊμανί «σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς»

Ο διοικητής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, σχεδίαζε να σκοτώσει «πολλούς Αμερικανούς», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Twitter. «Ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί σκότωσε ή τραυμάτισε σοβαρά χιλιάδες Αμερικανούς σε μεγάλο χρονικό διάστημα και σχεδίαζε να σκοτώσει πολλούς ακόμη», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

General Qassem Soleimani has killed or badly wounded thousands of Americans over an extended period of time, and was plotting to kill many more…but got caught! He was directly and indirectly responsible for the death of millions of people, including the recent large number….

