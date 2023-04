Κάρολος: Έγινε τυροκόμος, έβαλε μόνος του βαρελίσια μπίρα και μίλησε στη γερμανική Βουλή

Στο πρώτο του επίσημο ταξίδι με την ιδιότητα του βασιλιά, ο Κάρολος, ο οποίος έγινε ο πρώτος μονάρχης που απευθύνεται στην ολομέλεια του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, επαίνεσε – μεταξύ άλλων – τη Γερμανία για τη στήριξη που προσφέρει στην Ουκρανία.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ από το βήμα της Bundestag, σε μια ιστορική ομιλία, κυρίως στα γερμανική γλώσσα, στάθηκε στους δεσμούς Βρετανίας – Γερμανίας και στην προοπτική εμβάθυνσής τους -με το βλέμμα σε συνεργασίες για την προστασία του κλίματος.

Vielen Dank für dieses herzliche Willkommen in Berlin! Thank you for such a warm welcome to Berlin!

“Today, it gives me particular pride to be with you once again, now as King, and to renew the special bond between our two countries."

