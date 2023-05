Κάρι Φίσερ: Το διάσημο φόρεμα της πριγκίπισσας Λέια σε δημοπρασία για 1 εκατομμύριο δολάρια

Το εμβληματικό φόρεμα της πριγκίπισσας Λέια, την οποία υποδύθηκε η θρυλική Κάρι Φίσερ, είναι προς πώληση.

Η μοναδική στολή, η οποία βγήκε σε δημοπρασία στο «Propstore Auction», φορέθηκε από την εκλιπούσα ηθοποιό στην ταινία του 1977, «Star Wars: Episode IV – A New Hope» και ο οίκος δημοπρασιών εκτιμά ότι θα φτάσει από 1 έως 2 εκατομμύρια δολάρια.

Η τριήμερη δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης πολλά άλλα αναμνηστικά του Χόλιγουντ που δεν σχετίζονται με το «Star Wars».

Για παράδειγμα, το Batpod, η μοτοσικλέτα του Μπάτμαν – που χρησιμοποιήθηκε από τον Κρίστιαν Μπέιλ στις ταινίες «The Dark Knight» και «Dark Knight Rises» – είναι επίσης προς πώληση και πιθανότατα θα έχει παρόμοια τιμή με το φόρεμα της Λέια.

Άλλα αντικείμενα περιλαμβάνουν την κούκλα του κακού κλόουν από την κλασική ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Poltergeist» του 1982, η οποία αναμένεται να πωληθεί για 200.000 έως 400.000 δολάρια.

Οι φίλοι του κινηματογράφου μπορούν επίσης να υποβάλουν προσφορές για αντικείμενα από σύγχρονες επιτυχίες, όπως το φωτιζόμενο κράνος «Star Lord» του Κρις Πραττ από την ταινία του 2014, «Guardians of the Galaxy».

Princess Leia’s Dress, Star-Lord’s Helmet and Batman’s Life-Size Batpod Up for Sale at Historic Prop Auction https://t.co/p31VKMolYl

— The Hollywood Reporter (@THR) May 24, 2023