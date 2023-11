Καρέ καρέ η στιγμή που μητέρα με μωρό ξυπνούν από τζάμι που έγινε κομμάτια από την κακοκαιρία Ciaran – Δείτε βίντεο

«Τα τζάμια έπεφταν παντού. Νόμιζα ότι θα κατέρρεε το σπίτι». Αυτά είναι τα λόγια μίας μητέρας που βίωσε τον απόλυτο εφιάλτη όταν η κακοκαιρία Ciaran «χτύπησε» το σπίτι της.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που έχει καταγραφεί από την κάμερα ενδοεπικοινωνίας φαίνεται η μητέρα να είναι ξαπλωμένη δίπλα από την κούνια του μωρού της όταν το παράθυρο του δωματίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γίνεται κομμάτια. Η μητέρα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου αρπάζει το μωρό από την κούνια γλυτώνοντάς το την τελευταία στιγμή από τα θραύσματα.

«Πήγα για ύπνο και ξύπνησαν με τον άνεμο να γίνεται όλο και πιο δυνατός και απλά μου φαινόταν περίεργο όλο αυτό. Ένιωσα ότι έπρεπε να την βγάλω έξω και τότε ήταν που έσπασαν τα παράθυρα» είπε η Τζέσικα Ο’ Ράιλι στο Sky News.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό και μπήκα στιγμιαία σε κατάσταση επιβίωσης. Τα τζάμια έπεφταν παντού και την άρπαξα και έτρεξα έξω από το δωμάτιο, κατέβηκα τις σκάλες. Νόμιζα ότι όλο το σπίτι θα κατέρρεε για να είμαι ειλικρινής», υποστήριξε ακόμη.

Shocking scenes! This is the moment a window shatters and blows towards a mother and her baby. They are thankfully both safe and have been moved into a hotel in St Helier. #StormCiaran @ITVChannelTV @itvnews pic.twitter.com/9wLHtIDazi

— Sophie Dulson (@SophieDulsonITV) November 2, 2023