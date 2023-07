Καρχαρίες έχουν εθιστεί στην κοκαΐνη και συμπεριφέρονται παράξενα: «Κολυμπούν στραβά και κάνουν κύκλους»

Μία παράξενη έρευνα πραγματοποιούν επιστήμονες, καθώς οι καρχαρίες που κολυμπούν στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα μπορεί να τρώνε δεσμίδες κοκαΐνης που πετάνε στον ωκεανό οι λαθρέμποροι ναρκωτικών που κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ.

Με τις τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών που ξεβράζονται στις παραλίες και ανασύρονται από τον ωκεανό από τις αρχές κάθε χρόνο, ο θαλάσσιος βιολόγος Tom Hird θέλησε να διερευνήσει αν οι καρχαρίες έχουν καταπιεί κοκαΐνη ή όχι στο πλαίσιο της νέας τηλεοπτικής σειράς «Cocaine Sharks» – η οποία θα κάνει πρεμιέρα κατά τη διάρκεια της αγαπημένης «Shark Week» του Discovery Channel την επόμενη εβδομάδα.

Έχουν εθιστεί στα ναρκωτικά

Στο πρόγραμμα, ο Hird και η περιβαλλοντολόγος του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Tracy Fanara διεξάγουν μια σειρά από πειράματα σε καρχαρίες στα ανοικτά των Florida Keys, όπου οι ψαράδες φέρονται να έχουν διηγηθεί ιστορίες για ψάρια που έχουν εθιστεί στα ναρκωτικά.

‘Cocaine sharks’ might be feasting on drugs dumped off Florida coast, scientists say https://t.co/gGJZLTrvxX pic.twitter.com/yNDbmqR8mh

— New York Post (@nypost) July 21, 2023