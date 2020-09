Καρχαρία – γαλέο έξι μέτρων και 500 κιλών έπιασαν Σκοπελίτες ψαράδες στην περιοχή του Αγίου Όρους

Καρχαρία – γαλέο μήκους 6 μέτρων και βάρους 500 κιλών αλίευσαν Σκοπελίτες ψαράδες στην περιοχή του Αγίου Όρους και το ψάρι μεταφέρθηκε στην Εύβοια για πώληση.

Με περισσότερα από σαράντα χρόνια δράσης στη θάλασσα οι Νίκος και Γιώργος Μπρουσγιάννης έχουν καταγράψει στο ενεργητικό τους πολλές μεγάλες ψαριές, με κορυφαίο στη λίστα σκυλόψαρο 1.200 κιλών.

Διατηρώντας την οικογενειακή παράδοση, βρίσκονται από 12 ετών στη θάλασσα, μαθητεύοντας δίπλα στον παππού και τον πατέρα τους, που επίσης ασχολήθηκαν επαγγελματικά με το ψάρεμα.

Γνώστες των μυστικών του ψαρέματος, οι δύο επαγγελματίες αλιείς οργώνουν το πέλαγος με το είκοσι μέτρων καΐκι τους, που φέρει το όνομα του πατέρα τους «Ευάγγελος», με τα παιδιά του Νίκου να ακολουθούν την ίδια διαδρομή.

Συνήθως, κάθε είδος καρχαρία που πωλείται στην Ελλάδα, «ονομάζεται» γαλέος» ξεκαθαρίζει ο Ιωάννης Γιώβος, υπεύθυνος προγραμμάτων αλιείας της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης iSea, που εκπόνησε σχετική έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Marine Policy με τίτλο «Assessing multiple sources of data to detect illegal fishing, trade and mislabelling of elasmobranchs in Greek markets».