Καραγκιόζης, παραστάσεις και ταινίες στην «Εξωραϊστική»

Τα Victoria Cinemas Εξωραϊστική (Δημητριάδος 263, τηλέφωνο 2421 030303) ανακοινώνουν το πρόγραμμα προβολών (πληροφορίες για όλο το πρόγραμμα και τις ώρες προβολών στο www.victoria-cinema.gr, ηλεκτρονικά εισιτήρια στο

https://www.viva.gr/tickets/cinema/cine-victoria-eksoraistiki).

Πρόγραμμα προβολών:

-Ευτυχισμένοι μαζί – What’s Love got to do with it, Πέμπτη 8/6 έως Κυριακή 11/6 στις 21.30 (εκτός από Παρασκευή 9/6), Παρασκευή 9/6 στις 22.15, σκηνοθεσία: Shekhar Kapur, ηθοποιοί: Lily James, Shazad Latif, Emma Thompson, Sajal Aly, Shabana Azmi, Asim Chaudhry, διάρκεια: 90 λεπτά: Πώς βρίσκει κανείς την παντοτινή αγάπη στις μέρες μας; Για τη Zoe, η απάντηση βρίσκεται στις εφαρμογές γνωριμιών που για την ώρα της έχουν προσφέρει μόνο γνωριμίες με …ακατάλληλους άντρες, πράγμα που εξοργίζει την εκκεντρική μητέρα της. Αντίθετα o παιδικός της φίλος και γείτονας Kaz, πιστεύει ότι η απάντηση για αυτόν βρίσκεται στο παράδειγμα των γονιών του, και αναζητά σύντροφο μέσω προξενιού. Έτσι γνωρίζει μια όμορφη και έξυπνη κοπέλα και αποφασίζει να την παντρευτεί. Αλλά ποιος παντρεύεται με προξενιό στις μέρες μας; Για τη Zoe η απόφαση του φίλου της είναι αδιανόητη!

-Ο Καραγκιόζης στην κιβωτό του Νώε – Θέατρο Σκιών, Παρασκευή 9/6 στις 20.30, διάρκεια: 90 λεπτά: Η θεατρική παράσταση «Ο Καραγκιόζης στην Κιβωτό του Νώε» με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό Θανάση Βισκαδουράκη και το

Θέατρο Σκιών της Οικογένειας Σπυρόπουλου. Ένας σύγχρονος Νώε, υπό την καθοδήγηση του Θεού, θα συναντηθεί με τον Καραγκιόζη και την οικογένειά του, για να κατασκευάσουν όλοι μαζί μια Κιβωτό. Τα ζώα όλου του κόσμου, που θα καταφθάσουν εκεί για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό, έχουν να μας δώσουν κι από ένα μάθημα ζωής. Οι ήρωές μας, θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στις αναποδιές του δύσκολου ταξιδιού τους και με τη βοήθεια των παιδιών να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα καταφέρουν άραγε να βρουν τον δολιοφθορέα του ταξιδιού και να ανατρέψουν τα δόλια σχέδιά του; Αυτό θα το μάθουμε παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στη μοναδική παράσταση που θα ψυχαγωγήσει μικρούς και μεγάλους! Στον ρόλο του Νώε ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης.

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/children/o-karagkiozis-stin-kiboto-tou-noe/.

-Η Φάλαινα, Δευτέρα 12/6 έως Τετάρτη 14/6 στις 21.30, σκηνοθεσία: Darren Aronofsky, ηθοποιοί: Hong Chau, Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins, Samantha Morton, Sathya Sridharan, Jacey Sink, διάρκεια: 117 λεπτά: Η Φάλαινα είναι ένα συγκινητικό, λυτρωτικό, ανθρωποκεντρικό δράμα με πρωταγωνιστή έναν αυτοκαταστροφικό παχύσαρκο άντρα που παλεύει να συμφιλιωθεί με την αποξενωμένη κόρη του και με τα λάθη του παρελθόντος.

-Αίσωπος: Ο Μεγάλος Παραμυθάς, Δευτέρα 12/6 στις 19.00, σκηνοθεσία: Κέλλυ Σταμουλάκη, ηθοποιοί: Τάκης Βαμβακίδης, Περικλής Τσαμαντάνης, Πέτρος Γρύλλος, Βίκυ Νικολάου, Νικολέτα Καζάκη: Μια κωμική και πρωτότυπη παράσταση, που έγραψε και σκηνοθέτησε με μεράκι και αφοσίωση η Κέλλυ Σταμουλάκη, βασισμένη στους αγαπημένους μύθους του Αισώπου, του μεγαλύτερου παιδικού παραμυθά. Αυτή η διαδραστική παράσταση είναι βέβαιο ότι θα ενθουσιάσει τους θεατές, με τις ξεκαρδιστικές εκπλήξεις και τα διαχρονικά του μαθήματα, που συνεχίζουν ανά τους αιώνες να ευχαριστούν το κοινό όλων των ηλικιών. Ακολουθούμε τον Αίσωπο και ζωντανεύουμε με έξυπνο και πρωτότυπο τρόπο μερικές από τις μεγαλύτερες ιστορίες που έχουν ειπωθεί ποτέ, όπως: «Ο ψεύτης βοσκός», «Η κότα με τα χρυσά αυγά», «Η Αλεπού και το κοράκι», «Ο λαγός και η χελώνα», «Ο τζίτζικας κι ο μέρμηγκας», «Ο λύκος και τ’ αρνάκι», «Η αλεπού και τα τυριά» και άλλα. Ο «Αίσωπος: Ο μεγάλος παραμυθάς», είναι κάτι περισσότερο από μία απλή παράσταση, είναι μια θεατρική εμπειρία, που βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργικότητα.

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/children/aisopos-o-megalos-paramythas/

Προσεχώς:

-Ο Καραγκιόζης ποδηλάτης – Θέατρο Σκιών, Παρασκευή 16/6 στις 19.30, διάρκεια: 60 λεπτά: Ο Καραγκιόζης παίρνει μέρος στο μεγάλο φεστιβάλ με ποδήλατα στο πάρκο της πολιτείας. Θα μάθει ο ήρωάς μας τα σήματα κυκλοφορίας και ποιος θα είναι εν τέλει ο μεγάλος νικητής. Ένα είναι το σίγουρο πως ο αγώνας μας έχει ένα βαθύτερο νόημα, «ευ αγωνίζεστε». Τρέξετε μικροί και μεγάλοι για μια σπαρταριστή περιπέτεια με γέλια! Μην τη χάσετε.

-Η Μάσα και ο αρκούδος – Παιδικό Θέατρο, Σάββατο 17/6 στις 20.00, διάρκεια: 80 λεπτά: Εσείς τι θα κάνατε αν μια μέρα χανόσασταν σ’ ένα δάσος; Αν σας έβρισκε και σας κρατούσε κοντά του ένας τεράστιος αρκούδος; Αν κινδυνεύατε από δύο κατεργάρηδες λύκους και παρέα σας γινόταν ένα λαγός και ένα πουλί;

Σημεία προπώλησης με μειωμένη τιμή: Κατάστημα Κεχαΐδης (2421037891), Εξωραϊστική (2421030303). Εισιτήρια: 10€ προπώληση, 12€ στο ταμείο και https://www.viva.gr/tickets/theater/children/i-masa-kai-o-arkoudos-enan-kairo-kai-mia-fora/.