Καπιτώλιο: Συναγερμός για πυροβολισμούς – Αποκλείστηκε η περιοχή

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο στις ΗΠΑ με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η περιοχή γύρω από το Καπιτώλιο έχει αποκλειστεί. Μάλιστα έχει δοθεί οδηγία στους εργαζομένους ότι δεν μπορούν να εξέλθουν του κτιρίου.

Όλα ξεκίνησαν, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά δίκτυα, όταν ένα αυτοκίνητο, έπεσε πάνω στα κιγκλιδώματα (όπως μπορείτε να δείτε και από την κεντρική φωτογραφία), που προστατεύουν την περιοχή, ενώ γίνεται λόγος για δύο τραυματίες αστυνομικούς, που είναι μάλιστα σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι προχώρησε στον αποκλεισμό λόγω μιας «εξωτερικής απειλής ασφαλείας». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου που ρωτήθηκε για το θέμα είπε ότι δεν είναι ενήμερη για το τι συμβαίνει στο Καπιτώλιο.

