Καπιτώλιο: Προκαλεί ο γιος του Τραμπ με το «πάρτι» της οικογένειας πριν από την εισβολή

Ανάρτηση του γιού του Ντόναλντ Τραμπ, Ντον Τζούνιορ, έρχεται να προκαλέσει ακόμα περισσότερα σχόλια μετά τα όσα έγιναν στο Καπιτώλιο με την εισβολή των οπαδών του Αμερικανού προέδρου και του χάους που επικράτησε. Σε αυτό φαίνεται η οικογένεια να παρακολουθεί τη συγκέντρωση των οπαδών του Τραμπ έξω από το Καπιτώλιο, σε τέντες που είχαν στηθεί κοντά στον χώρο της συγκέντρωσης που είχε προηγηθεί της εισβολής.

Μαζί με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ βρίσκονταν τα παιδιά του Ιβάνκα και Ντον Τζούνιορ, η σύμβουλος του Τραμπ και σύντροφος του γιου του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (η οποία χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής) καθώς και στενοί συνεργάτες του και όλοι μαζί παρακολουθούσαν μέσα από οθόνες το συγκεντρωμένο πλήθος, λίγο πριν ο Τραμπ ανέβει στη σκηνή που είχε στηθεί στην πλατεία Ellipse της Ουάσιγκτον για να εκφωνήσει την ομιλία του.

Να σημειωθεί ότι δεν διακρίνεται η Μελάνια Τραμπ.

Trump his family, and more watching the riot at the Capitol @CNN @ChrisCuomo @donlemon @KTLA @ABC7 @NBCNews pic.twitter.com/UjdzylnioK

— Deangelo Monroe⭐ (@Toxxic_pisces) January 8, 2021