Κάνιε Γουέστ: Υπό κατάρρευση ακίνητο αξίας $2,2 εκατ. του ράπερ

Πέρα από την πολυτάραχη ζωή του Κάνιε Γουέστ που τον τελευταίο καιρό καταφέρνει να μονοπωλεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τους λάθος λόγους, υπό κατάρρευση φαίνεται να βρίσκεται και το ακίνητό στο Λος Άντζελες, αξίας 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν στη Daily Mail, είναι ξεκάθαρη η φθορά του ακινήτου, καθώς οι τοίχοι έχουν καταρρεύσει, ενώ σκουπίδια είναι σκορπισμένα παντού.

Kanye West's $2.2million ranch looks worse for wear with walls collapsing, trash strewn everywhere https://t.co/L69XgrznhY

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 5, 2023