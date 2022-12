Κάνιε Γουέστ: Χάνει το τιμητικό πτυχίο κολλεγίου που του είχε δοθεί λόγω των αντισημιτικών του δηλώσεων

Οι δηλώσεις που έκανε ο Κάνιε Γουέστ για τους Εβραίους, τον Χίτλερ και τους Ναζί φαίνεται πως δεν του στέρησαν μόνο επιχειρηματικές συμφωνίες και φίλους, αλλά και το τιμητικό πτυχίο που είχε λάβει από το κολλέγιο «School of the Art Institute» του Σικάγο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, που έλαβε την επίσημη επιστολή της Προέδρου Ελίζα Τένι, ο ράπερ είχε ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτορας το 2015 για τα επιτεύγματά του και τη συνεισφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό.

The School of the Art Institute of Chicago has revoked an honorary doctorate awarded to Kanye West, as the fallout from the rapper's offensive remarks about Black and Jewish people continues. https://t.co/JOVBvnv5hv

— NBC 15 News (@mynbc15) December 9, 2022