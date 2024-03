Κάνιε Γουέστ: Απαιτεί να τον αποκαλούν Ye γιατί το παλιό του όνομα είναι για… σκλάβους

Ο Κάνιε Γουέστ έχει αλλάξει το όνομά του εδώ και μερικά χρόνια σε Ye και πλέον απαιτεί με τον τρόπο του, να τον αποκαλούν έτσι.

Ο επικεφαλής του προσωπικού του απαιτεί από τους ανθρώπους να τον αναφέρουν ως Ye, χαρακτηρίζοντας το παλιό όνομα του ράπερ ως «όνομα σκλάβου».

Σε μια ανοιχτή επιστολή προς το κοινό, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων και του Τύπου, ο Μάιλο Γιαννόπουλος κάλεσε τους ανθρώπους που θα απευθύνονται στον τραγουδιστή «να το κάνουν σωστά».

«Ο Ye είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον κόσμο. Στο ίδιο επίπεδο με τους προέδρους και τους πάπες. Δεν πήρε ελαφρά τη καρδία την απόφαση να αλλάξει το όνομά του, θυσιάζοντας ενδεχομένως μέρος της τεράστιας αξίας που αποτυπώνει το brand “Κάνιε Γουέστ”. Η αλλαγή έγινε πλήρως, νόμιμα και μόνιμα. Αυτός είναι ο εαυτός του τώρα. Το όνομά του είναι Ye» γράφει η επιστολή.

Kanye West demands music industry refer to him as ‘Ye,’ claims his former moniker is a ‘slave name’ https://t.co/JWJGJoiIzP pic.twitter.com/VATxoLHNBM

— Page Six (@PageSix) March 23, 2024