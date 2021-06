Καναδάς: Οργή για τους ομαδικούς τάφους αυτοχθόνων παιδιών

Η κοινή γνώμη του Καναδά είναι συγκλονισμένη από τον ομαδικό τάφο 750 αυτοχθόνων παιδιών που ανακαλύφθηκε. Στην περιοχή, που κάποτε λειτουργούσε καθολικό οικοτροφείο, πραγματοποιήθηκε τελετή στη μνήμη των αδικοχαμένων θυμάτων.

Επί δεκαετίες, τα παιδιά των αυτοχθόνων που φιλοξενούνταν σε τέτοια εκκλησιαστικά ιδρύματα φαίνεται να βίωναν έναν άνευ προηγουμένου εφιάλτη. Από τον 19ο αιώνα έως το 1970 λειτουργούσαν στη χώρα 139 καθολικά οικοτροφεία, φιλοξενώντας 150.000 παιδιά. Από αυτά, 6.000 εκτιμάται ότι πέθαναν ενώ, πολλά άλλα υπέστησαν κακοποιήσεις και ξυλοδαρμούς. Τις τελευταίες μέρες στη χώρα έχουν σημειωθεί εμπρησμοί σε καθολικές εκκλησίες, αφού οι αποκαλύψεις δημιουργούν οργισμένες αντιδράσεις. Η κοινότητα των αυτοχθόνων ζητάει από τον Πάπα να απολογηθεί και κάνουν λόγο για γενοκτονία.

Το μήνυμα Τριντό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, εξέφρασε την “οδύνη” του και δήλωσε ότι ο Καναδάς πρέπει να «παίρνει μαθήματα από το παρελθόν του και να προχωρά στον κοινό δρόμο της συμφιλίωσης». Δήλωσε ότι «ο πόνος και το τραύμα που νιώθετε είναι μια ευθύνη που πρέπει να φέρει ο Καναδάς». Είναι ένα «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», κατήγγειλε ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας των κυρίαρχων αυτοχθόνων εθνών της επαρχίας Σασκάτσουαν Μπόμπι Κάμερον.

My heart breaks for the Cowessess First Nation following the discovery of Indigenous children buried at the former Marieval Residential School. We cannot bring them back, but we will honour their memory and we will tell the truth about these injustices. https://t.co/WuxdsixJnx

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 24, 2021