Καναδάς: Μακελειό με 16 νεκρούς στη Νέα Σκοτία – Η χειρότερη σφαγή στην ιστορία

Ντύθηκε αστυνομικός και σκόρπισε τον θάνατο… Ενας άνδρας είχε μετατρέψει το όχημά του σε περιπολικό και για 12 ώρες γυρνούσε τις γειτονιές στη Νέα Σκοτία του Καναδά και σκότωσε τουλάχιστον 16 ανθρώπους. Πρόκειται για τη χειρότερη μαζική σφαγή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα ήταν η αστυνομικός Χάιντι Στίβενσον, 23 χρόνια στην υπηρεσία, μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία ο δράστης, ο Γκάμπριελ Γουόρτμαν, 51 ετών, που είχε οδοντοτεχνικό εργαστήριο, μεταμφιέστηκε κάποια στιγμή σε αστυνομικό, ενώ είχε κάνει μετατροπές στο αυτοκίνητό του για να μοιάζει με περιπολικό. Η αστυνομία πρόσθεσε νωρίτερα ότι η απειλή που ήγειρε ο Γουόρτμαν πήρε τέλος, ότι είναι νεκρός, αποφεύγοντας όμως να επιβεβαιώσει την πληροφορία που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CTV ότι ο ένοπλος σκοτώθηκε από αστυνομικό έπειτα από το δωδεκάωρο ανθρωποκυνηγητό.

Ο Γουόρτμαν άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων σε διάφορες τοποθεσίες στη Νέα Σκοτία, είπαν αξιωματικοί της αστυνομίας. Η αρχηγός της αστυνομίας του Καναδά, η Μπρέντα Λάκι, δήλωσε στο CBC ότι ενημερώθηκε για τουλάχιστον 16 νεκρούς, εκτός του δράστη. Διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να κατατείνει στο ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει καμία προφανής σύνδεση ανάμεσα στον Γουόρτμαν και κάποια τουλάχιστον από τα θύματά του. Το κίνητρό του αποτελεί για την ώρα μυστήριο. Για «μια ολέθρια μέρα για τη Νέα Σκοτία», η οποία «θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό για πολλά χρόνια» μίλησε ο Λι Μπέργκερμαν, επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της καναδικής επαρχίας.

Ο απολογισμός, που δεν είναι ακόμη ο οριστικός, ξεπέρασε αυτόν της προηγούμενης χειρότερης σφαγής στην πρόσφατη ιστορία του Καναδά, που είχε διαπραχθεί το 1989, όταν ένας μισογύνης εκτέλεσε 15 γυναίκες.

Οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι σπάνιες στον Καναδά, όπου η νομοθεσία για τον έλεγχο της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας είναι πολύ πιο αυστηρή από ό,τι στις ΗΠΑ.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui

— RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020