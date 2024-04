Καναδάς: Χιλιάδες σολομοί κατέληξαν σε λάθος ποτάμι μετά από… τροχαίο

Ένα φορτηγό, που μετέφερε 102.000 σολομούς στο Όρεγκον των Καναδά ανατράπηκε, με συνέπεια χιλιάδες ψάρια καταλήξουν νεκρά ή να πέσουν στον ποταμό Lookingglass Creek.

Το φορτηγό μετέφερε σολομούς Chinook, που είναι γνωστοί και ως King, στον ποταμό Imnaha. Αξιωματούχοι δήλωσαν την ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σε μια κλειστή στροφή, το φορτηγό χτύπησε σε ένα βραχώδες ανάχωμα και αναποδογύρισε.

