Καναδάς: Αποκαλύφθηκε μαζικός τάφος 215 παιδιών σε σχολείο ιθαγενών

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία στον Καναδά, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με ντροπιαστικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του, μετά την ανακάλυψη μαζικού τάφου 215 παιδιών σε σχολείο για τους αυτόχθονες της χώρας. Το μακάβριο αυτό εύρημα βρέθηκε σε ένα κτίριο, που λειτουργούσε στις αρχές του 20ου αιώνα ως σχολείο για την «ενσωμάτωση των ιθαγενών».

Σύμφωνα με το Reuters, το Kamloops Indian Residential School είχε ανοίξει υπό τη διοίκηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 1890 και έφτασε να έχει 500 μαθητές το 1950. Η κεντρική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχό του το 1969 και το σχολείο έκλεισε οριστικά το 1978. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστά τα αίτια και οι χρόνοι θανάτου των παιδιών.

Μιλώντας για το θέμα, η Ροζάν Κασίμιρ, επικεφαλής της κοινότητας στην πόλη Κάμλουπς, όπου εντοπίστηκαν τα ίχνη, δήλωσε ότι το προκαταρκτικό εύρημα αντιπροσωπεύει μια αδιανόητη απώλεια που δεν καταγράφηκε ποτέ από τους διαχειριστές του σχολείου.

«Εξ όσων γνωρίζουμε, αυτά τα αγνοούμενα παιδιά είναι μη καταγεγραμμένοι θάνατοι», δήλωσε η κα Κασίμιρ. «Κάποια ήταν τριών ετών», τόνισε. Το σχολείο αφομοίωσης Ινδιάνων στο Κάμλουπς, το οποίο λειτουργούσε ως οικοτροφείο, ήταν το μεγαλύτερο του είδους στην περιοχή. Είχε ανοίξει το 1890 υπό ρωμαιοκαθολική διοίκηση και τη δεκαετία του ’50 είχε φτάσει να στεγάζει έως και 500 μαθητές.

Τα οικοτροφεία του Καναδά ήταν υποχρεωτικά σχολεία που διοικούνταν από την κυβέρνηση και τις θρησκευτικές αρχές κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα με σκοπό την εξομοίωση των αυτόχθονων νέων.

Ακόμα και ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό δήλωσε σοκαρισμένος από τα ανατριχιαστικά ευρήματα: “Τα νέα που ανακοινώθηκαν μου σπαράζουν την καρδιά. Μας θυμίζει ένα σκοτεινό και ντροπιαστικό κομμάτι της ιστορίας της χώρας. Σκέφτομαι κάθε άνθρωπο που επηρεάζεται από αυτές τις εξελίξεις” ήταν το μήνυμα του Καναδού ηγέτη.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021