Kαμάλα Χάρις: Πιάστηκε να σκουπίζεται μετά τη χειραψία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας (video)

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο διαδίκτυο η κίνηση της Καμάλα Χάρις να σκουπίζει το χέρι της στα ρούχα της λίγο μετά την χειραψία με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Μπυν Τζε – Ιν κατά την διάρκεια της συνάντησής τους στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορήθηκε από τους χρήστες των social media για «προσβλητική» και «ενοχλητική» συμπεριφορά, παρόλο που η κίνηση μπορεί να ήταν και τυχαία. Η Καμάλα Χάρις μέσω του λογαριασμού της στο twitter αποκάλυψε πως οι δύο πλευρές ασχολήθηκαν με τα ζητήματα της παγκόσμιας υγείας, τη Βόρεια Κορέα και τη μετανάστευση από χώρες της Κεντρικής Αμερικής.

#KamalaHarris (who is apparently doing most of #JoeBiden’s job) insults #SouthKorean President by wiping her hand off after shaking his hand. How can you do that knowing cameras are recording your every move? #moonjaein #southkorea #kamala #comeonman pic.twitter.com/w81ddravAE — Sn00pster (@sn00pdad) May 21, 2021

Σε κάθε περίπτωση, τα σχόλια που αναρτήθηκαν, καταδικάζοντας την στάση της, ήταν δεκάδες. «Πώς μπορείτε να το κάνετε γνωρίζοντας ότι οι κάμερες καταγράφουν κάθε σας κίνηση;», έγραψε ένας χρήστης του twitter. «Αν ένας Ρεπουμπλικάνος έκανε κάτι ανάλογο, θα είχε χαρακτηριστεί ρατσιστής», σχολίασε ένας άλλος.

This is the USA VP?

Not only disrespectful, but it would be "racist" if this was a Republican, all over the news for sure…Double standards on full display.https://t.co/Q1tnaKgcRs — GoddoG (@GoddoG_668) May 23, 2021

@VP Kamala Harris does a hand wipe after shaking hands with SK President Moon! Wow! That’s so embarrassing! https://t.co/3TLlQNRKOR — Jordan Dundas 🌐 (@F_O_R_D_NATION) May 22, 2021

Ωστόσο, υπήρχαν και οι χρήστες εκείνοι που επεσήμαναν πως η Καμάλα Χάρις έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση εξαιτίας της μικροβιοφοβίας που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού. Η ίδια, μέχρι στιγμής, δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Today, I met with Republic of Korea President Moon. We discussed North Korea, global health, and how we can address the root causes of migration from the Northern Triangle. We look forward to working with President Moon to address the challenges we face. pic.twitter.com/6NpvWQKpzH — Vice President Kamala Harris (@VP) May 21, 2021

Πηγή: Έθνος