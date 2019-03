Καλιφόρνια: Νεκρά δύο μέλη γνωστού βρετανικού συγκροτήματος

Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό κόσμο, μετά την είδηση του θανάτου των δύο μελών του βρετανικού συγκροτήματος «Her’s» και του ατζέντη τους που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα καθώς ταξίδευαν προς την Καλιφόρνια.

«Ο 24χρονος Stephen Fitzpatrick, ο 25χρονος Audun Laading και ο μάνατζέρ τους Trevor Engelbrektson σκοτώθηκαν ενώ ταξίδευαν για τη συναυλία τους στη Σάντα Άννα της Καλιφόρνια. Επρόκειτο για το πιο αγαπημένο ανερχόμενο συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανακοίνωσε η δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, «Heist Or Hit».

Το δυστύχημα πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (27/03). «Είμαστε συντετριμμένοι. Η ενέργεια και το ταλέντο τους είχαν αφήσει το στίγμα τους στην εταιρεία μας. Ήταν εγκάρδιοι, ευγενείς και αστείοι», συμπλήρωσε η δισκογραφική.

Υπό διερεύνηση έχουν τεθεί τα αίτια της θανάσιμης συντριβής από το Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα. Ωστόσο, δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει την ταυτότητα των τεσσάρων ανθρώπων που σκοτώθηκαν καθώς όλα τα στοιχεία έχουν χαθεί στην πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την σύγκρουση. Εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας δήλωσε ότι η διάθεση πληροφοριών και στοιχείων θα καθυστερήσει.

Οι «Her’s» κυκλοφόρησαν το πρώτο τους τραγούδι ονόματι «Dorothy» το 2016. Ένα χρόνο αργότερα, έβγαλαν ένα compilation άλμπουμ με εννιά τραγούδια με τίτλο «Songs of Her’s», το οποίο ουσιαστικά υπήρξε προάγγελος της πρώτης τους ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς «Invitation to Her’s» τον Αύγουστο του 2018.

Tα μέλη του βρετανικού συγκροτήματος Coldplay έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter τους:

«Τόσο τραγική είδηση ο θάνατος των μελών του βρετανικού συγκροτήματος Her’s και του μάνατζέρ τους, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στις ΗΠΑ. Παρακαλώ τιμήστε τους ακούγοντας την απίστευτη μουσική τους για το # SynchroSunday αυτής της εβδομάδας. Αντίο»

Such sad and tragic news about the UK band Her's and their tour manager who've been killed in a car crash in the USA. Please join me in honouring them by listening to their incredible music for this week's #SynchroSunday. https://t.co/ucht28ZClX GB pic.twitter.com/l6DxxLiWtI

— Coldplay (@coldplay) March 29, 2019