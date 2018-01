Καλιφόρνια: Αυτοκίνητο «απογειώθηκε» και καρφώθηκε στον δεύτερο όροφο

Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο καρφώθηκε στον δεύτερο όροφο κτιρίου στην Σάντε Φε της Καλιφόρνια.

Το όχημα «απογειώθηκε» όταν χτύπησε στο διάζωμα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο παράθυρο του δεύτερου ορόφου, ενώ αμέσως μετά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ευτυχώς οι πυροσβέστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και απεγκλώβισαν τον οδηγό και τον συνεπιβάτη, οι οποίοι σαν από θαύμα είχαν γλιτώσει μόνο με ελαφρά τραύματα.

How did this car go airborne and fly through a second story window? pic.twitter.com/CQczupD4m0

— CBS News (@CBSNews) January 14, 2018