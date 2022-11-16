Καλάθι του νοικοκυριού: Αυτή είναι η νέα λίστα των σούπερ μάρκετ – Δείτε τις τιμές στα προϊόντα

Ανανέωσαν τις λίστες τους και τις τιμές τους στο καλάθι του νοικοκυριού σήμερα, Τετάρτη τα σούπερ μάρκετ και όπως ανέφερε νωρίτερα στο Open ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε 246 προϊόντα έχουν μειωθεί οι τιμές.
Σύμφωνα με τον υπουργό, 650 προϊόντα έχουν σταθερές τιμές, ενώ υπάρχουν «ελάχιστες αυξήσεις».
Παράλληλα, Παράλληλα στην ειδική ιστοσελίδα e-katanalotis.gov.gr/householdBasket υπάρχουν πλέον δύο «φίλτρα» για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών στα προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού:
- Το πρώτο φίλτρο αφορά την διακύμανση της τιμής του ίδιου του προϊόντος
- Το δεύτερο φίλτρο αφορά την διακύμανση των τιμών στα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας
Δείτε αναλυτικά τη νέα λίστα ανά σούπερ μάρκετ:
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΒ ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 500GR 0.76€/τεμ.
ΑΒ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ 1.29€/τεμ.
ΚΑΤΣΕΛΗΣ Δ/ΖΥΜΩΤΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 500ΓΡ 1.68€/τεμ.
ΑΡΤΟΠ/ΣΜΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 350ΓΡ ΚΤΨ 0.77€/τεμ.
ΑΡΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 350ΓΡ 1.06€/τεμ.
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 250ΓΡ 0.95€/τεμ.
ΑΒ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΣΙΤΟΥ 4/PACK 500GR 1.25€/τεμ.
AB SPAGHETTI N6 500GR 0.62€/τεμ.
ΑΒ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 5.53€/τεμ.
AB ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ 725G 3.89€/τεμ.
ΑΒ ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ 160ΓΡ 0.99€/τεμ.
ΑΒ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 300/500Γ Α/Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 5.20€/τεμ.
AB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 1.12€/τεμ.
ΑB ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1LT 1.12€/τεμ.
AB ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 4% LIGHT 400G 0.99€/τεμ.
AB ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.9% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
AB ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 2% 3Χ200ΓΡ 1.35€/τεμ.
ΑΒ ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 400G VACUUM 3.98€/τεμ.
GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200ΓΡ 1.59€/τεμ.
GOUDA LIGHT ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR 1.96€/τεμ.
ΑΒ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ ΤΟΜΑΤΕΣ ΧΑΡΤ/ΤΟ 500GR 0.60€/τεμ.
AB AΥΓΑ 10ΑΔΑ ΑΧΥΡΩΝΑ LARGE 63/73GR 3.29€/τεμ.
AB AΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕDIUM 53/63G 2.35€/τεμ.
AB ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250GR 0.99€/τεμ.
SUPER FRESCO ΜΑΡΓΑΡ.ΚΛΑΣΙΚΟ 200G 0.75€/τεμ.
ΑΒ ΕΧΤΡΑ ΠΑΡΘ.ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1LTΦ/ΠΛΑΣΤ 5.55€/τεμ.
AB ΗΛΙΕΛΑΙΟ 1LT 3.15€/τεμ.
365 ΦΑΣΟΛΑΚΙ ΚΑΤ/NO 1KG 1.65€/τεμ.
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε.1KG 1.15€/τεμ.
ΑΒ ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣ/ΚΗ Ε.Ε. 1KG 1.15€/τεμ.
NOYNOY ΚΡΕΜΑ ΒΑΝ. 350G(0.20) 5.57€/τεμ.
FRISOGROW ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 800GR 19.55€/τεμ.
ΑΒ KΑΦΕΣ ΕΛ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ 94GR 0.99€/τεμ.
AB ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ 100GR. 2.37€/τεμ.
GONDOLIERE ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 500Γ 5.89€/τεμ.
ΑΒ ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ 20ΦΧ2G 1.17€/τεμ.
ΑΒ ΚΑΚΑΟ 125GR 0.84€/τεμ.
ΑΒ ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500G ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 0.99€/τεμ.
AB ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 1LT 0.75€/τεμ.
NATURA ΑΝΤΙΣΗΠ.ΧΕΡΙΩΝ SPRAY 100ML 1.36€/τεμ.
ΑΒ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ.ACTIVE CLEAN 75MEZ 6.75€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.FRESH 1250ML 0.95€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.LEMON 1250ML 0.95€/τεμ.
AB ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ UL.PINK 1250ML 0.95€/τεμ.
PALMOLIVE ΚΑΝΟΝΙΚΟ 500ML 1.03€/τεμ.
PALMOLIVE ΛΕΜΟΝΙ LIME 500ML 1.03€/τεμ.
ΑΒ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800GR 2.65€/τεμ.
COLGATE ΟΔ/ΜΑ BAK.SODA 75ML 1.14€/τεμ.
365 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 10ΡΟΛΑ 2PLY 2.99€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA CLASSIC 14TEM 1.56€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA UL.PL.NORMAL 10T. 1.35€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/TA ULTRA SUPER 10T. 1.35€/τεμ.
CARE ΣΕΡΒ/KI NORMAL 36 1.85€/τεμ.
CARE UP ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ MAXI NIGHT 10T. 1.35€/τεμ.
OB PRO COMFORT NORMAL 16T 3.23€/τεμ.
O.B SUPER PLUS PROCOMFORT 16TΕΜ 3.23€/τεμ.
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΘΡΕΨΗ&ΕΝΥΔ.ΑΝΤΛ.600ML 2.98€/τεμ.
KARAVAKI ΣΑΜΠ.ΛΑΜΨΗ ΑΝΤΛΙΑ 600ML 2.98€/τεμ.
365 ΣΑΠΟΥΝΙ 3X125ΓΡ. 1.05€/τεμ.
SANI PANTS N2 MEDIUM 10+4T 7.99€/τεμ.
SANI PANTS N3 LARGE 10+4T 9.99€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECONOMY N3 4 9KG 56T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECONOMY N4 8 13KG 50T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS.ECO.N4+ 10 15KG 46T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO.N5 11 16 KG 44T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO.N5+ 12 17KG 42T 10.89€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO NΟ6 13 18KG 38T 10.35€/τεμ.
BABYLINO SENS ECO NΟ7 15+KG 36T 10.32€/τεμ.
CARE BABY WIPES SENSITIVE 3X72TEM 2.42€/τεμ.
CARE BABY WIPES ΧΑΜΟΜΗΛΙ 3X72TEM 2.42€/τεμ.
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΑΛΟΗ 500ML 2.88€/τεμ.
SEPTONA ΣΑΜΠ&ΑΦΡ/ΤΡΟ ΛΕΒΑΝΤΑ 500ML 2.88€/τεμ.
365 ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ ΚΥΝΗΓΙ 1240ΓΡ 1.59€/τεμ.
365 ΓΑΤΟΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙ 415ΓΡ 0.60€/τεμ.
AB ΑΛΕΥΡΙ 1KGR ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0.94€/τεμ.
ΒΑΖΑΑR
FARMER 1KG ΡΥΖΙ ΝΥΧΑΚΙ 1.39€/τεμ.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 700G ΦΟΡΜΑ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 1.32€/τεμ.
ΚΑΣΙΜΗ 350G ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ 0.77€/τεμ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 127.5Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΤΟΥ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚΕΤΟ) 1.29€/τεμ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 80Gx4 ΦΡΥΓ ΣΙΚΑΛΗΣ (ΔΩΡΟ 1 ΠΑΚ) 1.29€/τεμ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ 500G ΣΠΑΓΓΕΤΙ No6 0.62€/τεμ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΑ 500G ΣΠΑΓΓΕΤΙΝΙ No10 0.62€/τεμ.
ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΑΙΜΟΣ ΝΩΠΟ Μ/Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 4.49€/τεμ.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2.99€/τεμ.
FARMER 200G ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ ΤΕΤΡΑΓ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 1.49€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 200G ΧΩΡ. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 1.09€/τεμ.
ΚΟΚΚΙΝΟΨΑΡΟ FAO27 ΙΣΛΑΝ ΚΤΨ 6.99€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ 1L ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 3.5% 1.48€/τεμ.
ΜΕΒΓΑΛ 1L ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 1.5% 1.48€/τεμ.
ROYAL 410G ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ 7.5% ΛΙΠ 1.15€/τεμ.
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 400G (VACUUM) 4.39€/τεμ.
PALADIN ΓΚΟΥΝΤΑ 500G ΣΕ ΦΕΤΕΣ (FRESH PACK) 3.6€/τεμ.
PALADIN 200G / 10-ΦΕΤΕΣ FINESSE ΤΥΡΙ Τ. ΓΚΟΥΝΤΑ 2.25€/τεμ.
THE RED FARM 500G ΤΟΜΑΤΑ PASSATA 0.49€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 6-ΤΜΧ ΑΥΓΑ MEDIUM 1.25€/τεμ.
REMIA GOLD 250G ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ 80% /ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 0.76€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1L ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 5.99€/τεμ.
FARMER 1L ΗΛΙΕΛΑΙΟ 3.15€/τεμ.
FARMER 1KG ΑΡΑΚΑΣ ΚΤΨ 1.86€/τεμ.
ROYAL SUGAR 1KG ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1.25€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ 300G FARINE LACTEE 2.8€/τεμ.
ALMIRON-3 800G ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΩΝ (EASYPACK) 19.76€/τεμ.
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 100G ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 0.99€/τεμ.
INSTACOFFEE 200G ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ CLASSIC 4.49€/τεμ.
BEYERS DESSERT ROYAL 250G ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 4.65€/τεμ.
ΕΥΡΙΠΟΣ 1G x 10-ΦΑΚ ΧΑΜΟΜΗΛΙ 0.85€/τεμ.
ΓΙΩΤΗΣ 125G (+20% free) ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 1.35€/τεμ.
FARMER 500G ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΚΑΝΑΔΑ 1.15€/τεμ.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 1L ΦΥΣ. ΧΥΜΟΣ 100% ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0.79€/τεμ.
ΜΕΓΑ 100ML ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΛΟΣΙΟΝ ΜΕ 70% ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1.58€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 3L 30ΜΕΖ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΑΝΟΙΞΗ 2.95€/τεμ.
DIXAN 2.53KG ΣΚΟΝΗ ΦΡΕΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ / 46ΜΕΖ 7.49€/τεμ.
ALLDAY CLEAN 2L ΧΛΩΡΟ 0.98€/τεμ.
BAZAAR 1L PLUS ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΩΜΑ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 1.4€/τεμ.
ALLDAY 500ML ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ PERLE 0.89€/τεμ.
BAZAAR 750G ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2.89€/τεμ.
AIM 75ML HERBAL FAMILY PROTECTION ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 1.15€/τεμ.
BAZAAR SOFTIES 10-ΤΜΧ ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ (112Gx10) 4.29€/τεμ.
ALWAYS 9-ΤΜΧ UL PLUS NORMAL / No1 1.75€/τεμ.
O.B 16-ΤΜΧ PRO COMFORT SUPER 3.7€/τεμ.
ELVIVE 400ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ TOTAL REPAIR ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ 2.99€/τεμ.
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ ΚΑΡΑΒΑΚΙ 125G ΣΑΠΟΥΝΙ ΛΕΥΚΟ 0.6€/τεμ.
SENSI 10-ΤΜΧ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE 5.99€/τεμ.
BABYLINO ECON 44-ΤΜΧ SENSITIVE N.5 12.99€/τεμ.
ALLDAY 80-ΤΜΧ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ SENSITIVE 0.99€/τεμ.
JOHNSON’S BABY 750ML ΣΑΜΠΟΥΑΝ REGULAR /ΑΝΤΛΙΑ 2.95€/τεμ.
JOLLY DOG 405G ΣΚΥΛΟΥ ΒΟΔΙΝΟ (EASY OPEN) 0.65€/τεμ.
JOLLY CAT 405G ΓΑΤΑΣ ΚΟΤΟΠ/ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ (EASY OPEN) 0.65€/τεμ.
FARMER 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 0.85€/τεμ.
LIDL
Νώμα Ρύζι νυχάκι Θεσσαλονίκης 1kg 1.35€/τεμ.
Χρυσός Μύλος Ψωμί για τοστ σταρένιο BIG 950g 1.89€/τεμ.
Φρατζόλα 1kg 1.19€/τεμ.
Certossa Φρυγανιές σταρένιες 600g 2.29€/τεμ.
Combino Σπαγγέτι Νο 6 1kg 1.22€/τεμ.
Τηγανιά χοιρινή 500g 2.75€/τεμ.
Κοτόπουλο Χώρα προέλευσης: Ελλάδα το κιλό 3.69€/τεμ.
Αγροικία Παριζάκι γίγας 1000g 3.35€/τεμ.
Ocean Sea Μπακαλιάρος ολόκληρος χωρίς κεφάλι το κιλό 4.95€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 3.5% πλήρες 1l 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Φρέσκο γάλα 1.5% ελαφρύ 1l 1.12€/τεμ.
Milbona Γάλα ελαφρύ 4% λιπαρά συμπυκνωμένο 410g 0.86€/τεμ.
Γάλπο Γιαούρτι αγελάδος 3.9% 3x200g 1.35€/τεμ.
ΓΑΛΠΟ Γιαούρτι στραγγιστό 0% 1kg 2.45€/τεμ.
Φέτα Π.Ο.Π. 1kg 9.49€/τεμ.
Milbona Gouda σε φέτες 400g 3.19€/τεμ.
Milbona Gouda light Maasdam light κλασική/ωρίμανσης 200g 2.25€/τεμ.
Pummaro Πασσάτα 500g 0.75€/τεμ.
Φρέσκα αυγά M 12 τεμ. 2.35€/τεμ.
Vita D’or Μαργαρίνη με ηλιέλαιο 60% λιπαρά 500g 1.99€/τεμ.
Εύ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1l 5.59€/τεμ.
Sanola Ηλιέλαιο 1l 3.30€/τεμ.
Vegeterra Φασολάκια πλατιά 1000g 1.59€/τεμ.
Diamant Ζάχαρη λευκή κρυσταλλική 1kg 1.15€/τεμ.
Sanilac 2 Γάλα για βρέφη 400g 9.96€/τεμ.
Δέλτα Advance γάλα 1l 2.1€/τεμ.
Bellarom Ελληνικός καφές κλασικός 340g 3.29€/τεμ.
Bellarom Στιγμιαίος καφές Classic 100g 2.15€/τεμ.
Bellarom Καφές φίλτρου Strong 500g 5.89€/τεμ.
Lord Nelson Τσάι χαμομήλι σε φακελάκια 25×1.5g 0.89€/τεμ.
Belbake Κακάο σκόνη 250g 1.69€/τεμ.
Επιλογής Φακές ψιλές 1kg 1.95€/τεμ.
Eviva Χυμός πορτοκάλι 100% 1l 0.69€/τεμ.
Κρεμοσάπουνο ανταλλακτικό Pure Fresh Almond Sea Breeze 1l 0.99€/τεμ.
Maxitrat Απορρυπαντικό ρούχων υγρό 40 πλύσεις 2.2l 3.69€/τεμ.
W5 Χλωροκαθαρ/κό παχύρρευστο Fresh/Πεύκο 1250ml 0.94€/τεμ.
W5 Υγρό πιάτων Perle/Original συμπυκνωμένο 500ml 0.95€/τεμ.
Floralys Χαρτί κουζίνας 2πλα φύλλα 800g 2.65€/τεμ.
Dentalux Οδοντόκρεμα Complex 3 Herbal / Mint 125ml 0.99€/τεμ.
Floralys Χαρτί υγείας 2πλα φύλλα 840g 3.19€/τεμ.
Siempre ultra Σερβιέτες Aloe Vera 14 τεμ. 1.19€/τεμ.
O.B. Normal Super 16 κομ. 3.23€/τεμ.
Cien Σαμπουάν Color Repair Fabulous Oils 700ml 2.29€/τεμ.
Cien Σαπούνι Μασσαλίας 4x125g 1.49€/τεμ.
Siempre Πάνες ακράτειας Μ No.2 14 τεμ. 6.79€/τεμ.
Lupilu Πάνες No 4 Maxi 50 τεμ. 7.29€/τεμ.
Lupilu Μωρομάντηλα 80 τεμ. 1.15€/τεμ.
Lupilu Παιδικό σαμπουάν φυσικό εκχύλισμα χαμομηλιού 750ml 1.99€/τεμ.
Bellosan Πλήρης ζωοτροφή για σκύλους 415g 0.65€/τεμ.
Coshida Πατέ για γάτες 100g 0.35€/τεμ.
Χρυσός Μύλος Αλεύρι γ. όλες τις χρήσεις τύπου 70% 1kg 0.94€/τεμ.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΝΕΤ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 0.76€/τεμ.
ΑΡΤ/ΣΜΑ ΜΑΡΑΤΑ ΣΙΤΟΥ ΦΟΡΜΑ 680gr 1.04€/τεμ.
ΑΡΤ/ΜΑ ΚΑΤΣΕΛ.ΔΙΠΛΟΖΥΜ.ΣΤΑΡ.ΠΡΟΖ.ΦΕΤΕΣ 500gr 1.68€/τεμ.
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΠΑΠΑΔ/ΛΟΥ 4Χ127.5Γ/1ΔΩΡ 1.26€/τεμ.
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.
MAΡATA ΣΠΑΓΓΕΤΙ Νο6 500ΓΡ 0.62€/τεμ.
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ.ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ 5.55€/τεμ.
ΛΑΙΜΟΣ ΧΟΙΡ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Μ/Ο ΝΩΠΟΣ Ε/Ζ 5.55€/τεμ.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΛ.ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΝΩΠΟ 2.95€/τεμ.
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ 65% ΑΓΡΟΖΩΗ ΕΛΛΗΝ Ε/Ζ 2.95€/τεμ.
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΤΟΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.98€/τεμ.
ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΦΕΤΕΣ 300ΓΡ 1.20€/τεμ.
ΒΑΚΑΛΑΟΣ Α/Κ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ 5.90€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100%ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΜΑΡΑΤΑ 1.5%ΛΙΠ.100% ΕΛΛ.1L 1.12€/τεμ.
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ 410G * 0.86€/τεμ.
ΓΑΛΑ PIESTO ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 410G * 0.86€/τεμ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓ.ΜΑΡΑΤΑ 10% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ. 1.75€/τεμ.
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓ.ΜΑΡΑΤΑ 2% ΕΛΛ 3Χ200ΓΡ. 1.75€/τεμ.
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΘΡΑΚΗΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ 400ΓΡ 4.08€/τεμ.
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ 7.90€/τεμ.
ΓΚΟΥΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 350ΓΡ 2.77€/τεμ.
ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΡΑΤΖ. 9.80€/τεμ.
ΤΥΡΙ ΜΑΡΑΤΑ LIGHT ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΦΕΤΕΣ 300G 2.94€/τεμ.
ΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΑΤΑ PASSATA 500G 0.48€/τεμ.
ΑΥΓΑ ΤΣΑΟΥΣΗ L-ΜΕΓΑΛΑ 6Τ 1.76€/τεμ.
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ 63-73ΓΡ 6Τ 1.76€/τεμ.
ΛΙΠΑΡΗ ΥΛΗ SUPER FRESCO ΠΑΚ.200G 0.75€/τεμ.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΟLΟΝ LAVE ΕΞ.ΠΑΡΘΕN.1LT 5.55€/τεμ.
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΜΑΡΑΤΑ 1LT 2.95€/τεμ.
ΑΡΑΚΑΣ ΜΑΡΑΤΑ 1000ΓΡ 1.86€/τεμ.
ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΙΚΗ AZUCARERA 1KG E.E 1.15€/τεμ.
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N1 800Γ Ε/PAC 22.72€/τεμ.
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N2 800Γ E/PAC 19.55€/τεμ.
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N3 800Γ E/PAC 19.24€/τεμ.
ΓΑΛΑ NUTRICIA ALMIRON N.4 800ΓΡ 19.15€/τεμ.
ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ BONORA 194ΓΡ 1.95€/τεμ.
ΚΑΦΕΣ CLASSIC NESCAFE 50ΓΡ 2.32€/τεμ.
ΚΑΦΕΣ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 250G 4.93€/τεμ.
-0.65E ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡ ΕΚΛΕΚ JACOBS250Γ 4.93€/τεμ.
ΑΦΕΨΗΜΑ LIPTON ΧΑΜΟΜΗΛΙ 10Φ.Χ1ΓΡ. 0.82€/τεμ.
KAKAO BONORA 125ΓΡ 0.84€/τεμ.
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ ΕΛΛ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 500ΓΡ 1.15€/τεμ.
ΧΥΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΥΣ.1L 0.99€/τεμ.
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ NATURA 80ML 1.00€/τεμ.
DROLIO ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤ ΣΑΚ.14ΠΛΥΣΕΙΣ 1.85€/τεμ.
DROLIO ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ ΑΡ.ΛΟΥΛΟΥΔ 38ΠΛ 3.55€/τεμ.
DROLIO ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΦ. ΛΕΒΑΝΤΑ 1L 1.50€/τεμ.
AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤ ACTION ΞΙΔΙ&ΜΗΛΟ 430ML 1.16€/τεμ.
ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΛΑΡΟΣ 1Τ Χ800ΓΡ 2.65€/τεμ.
ΟΔ/ΜΑ COLGATE TRIPLE ACTION 75ML(-0.30) 1.15€/τεμ.
ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΛΑΡΟΣ ΜΙΝΙ 2Φ 10ΤΕΜΧ75G 2.78€/τεμ.
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ALWAYS ULTRA LONG 16T.ΟΙΚ ΣΥΣΚ 2.59€/τεμ.
ΤΑΜΠΟΝ OB PRO COMFORT SUPER 16ΤΕΜ. 3.24€/τεμ.
PANTENE ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLASSIC 360ML 3.23€/τεμ.
ΣΑΠΟΥΝΙ SETTE LILLY & LIME 125ΓΡ 0.38€/τεμ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI MEDIUM Νο2 15Τ 7.56€/τεμ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI LARGE Νο3 12Τ 7.56€/τεμ.
ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤ.SANI EXTRA LARGE Νο4 10Τ. 7.56€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECON.No5 44Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECONOMY No3 4-9KG 56Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE ECON No4 50Τ
BABYLINO SENSITIVE ECON No4+ 46Τ 10.88€/τεμ.
BABYLINO SENSITIVE No5+ 42ΤΕΜ 10.88€/τεμ.
ΜΩΡ/ΛΑ SEPTONA CALM& CARE ΧΑΜΟΜ 80Τ 2+1Δ 2.52€/τεμ.
SEPTONA BABY ΣΑΜΠ/ΑΦΡΟΛ ΑΛΟΗ 500ML. 2.88€/τεμ.
ΣΚΥΛΟΤΡ BARRON ΜΠΟΥΚ ΚΟΤ-ΓΑΛ 400ΓΡ 0.64€/τεμ.
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ΓΑΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ 1.7%Λ 1Λ ΦΙΑΛΗ (ΑΤΤΙΚΗ-ΕΥΒΟΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ) 1.68€/τεμ.
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ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ COMPLET 2%Λ ST-1Ε 3Χ190ΓΡ PREMIUM 2.70€/τεμ.
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Παπαδοπούλου Φρυγανιές Σταρένιες Vegan 255 gr 0.89€/τεμ.
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Μεβγάλ Φέτα ΠΟΠ 200 gr 2.80€/τεμ.
Χαλκιαδάκης Τυρί Gouda Σε Φέτες 200 gr 2.44€/τεμ.
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Milupa Aptamil Γάλα Ν4 Νηπιακό Ρόφημα Ηλικίας 2 Ετών Σε Σκόνη 400 gr 8.70€/τεμ.
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Milupa Aptamil Γάλα Ν2 2ης Βρεφικής Ηλικίας 6-12 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr 9.10€/τεμ.
Milupa Aptamil Γάλα Ν1 1ης Βρεφικής Ηλικίας 0-6 Μηνών Σε Σκόνη 400 gr 10.98€/τεμ.
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Χαλκιαδάκης Ελληνικός Καφές 192 gr 2.49€/τεμ.
Jacobs Στιγμιαίος Καφές Soluble 100 gr 3.18€/τεμ.
Tchibo Καφές Φίλτρου Exclusive Intense 250 gr 3.81€/τεμ.
Lipton Χαμομήλι Αφέψημα 10 x 1 gr 0.82€/τεμ.
Γιώτης Κακάο 125 gr 1.35€/τεμ.
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Καραμολέγκος Τοστ Σταρένιο (680gr) 1.82€/τεμ.
Κατσέλης Ψωμί σε Φέτες Ολικής Άλεσης (720gr) 2.12€/τεμ.
Κατσέλης Τοστ Σταρένιο (720gr) 1.73€/τεμ.
ELITE Φρυγανιές Σταρένιες 3 +1 Δώρο (500gr) 1.45€/τεμ.
Melissa σπαγγέτι Νo 6 (500gr) 0.83€/τεμ.
Melissa σπαγγετίνι Νo 10 (500gr) 0.83€/τεμ.
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΤΗΓΑΝΙΑ ΧΟΙΡΙΝΗ 500GR 4.00€/τεμ.
Mimikos Μπούτι Κοτόπουλο Φιλέτο 650g 9.28€/τεμ.
ΥΦΑΝΤΗΣ Φιλέτο Γαλοπούλας Καπνιστής (160gr) (-0.20€) 3.18€/τεμ.
ΥΦΑΝΤΗΣ Φιλέτο Γαλοπούλας Βραστής (160gr) (-0.20€) 3.21€/τεμ.
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ΟΛΥΜΠΟΣ Επιλεγμένο Φρέσκο Γάλα Ελαφρύ (1Lt) 1.88€/τεμ.
ΝΟΥΝΟΥ Εβαπορέ light (400gr) 1.10€/τεμ.
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