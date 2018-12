Κάιρο: Έκρηξη σε τουριστικό λεωφορείο – Τουλάχιστον 2 νεκροί, 10 τραυματίες

Οι αιγυπτιακές αρχές επιβεβαιώνουν ότι σημειώθηκε έκρηξη σε τουριστικό λεωφορείο στο Κάιρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί και τουλάχιστον 10 οι τραυματίες.

Στο τουριστικό λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες από το Βιετνάμ οι οποίοι πήγαιναν να επισκεφθούν τις αρχαίες πυραμίδες στη Γκίζα. Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο υπουργό Εσωτερικών ανάμεσα στους τραυματίες συγκαταλέγονται ο οδηγός του λεωφορείου και ο τουριστικός ξεναγός.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο δρόμο και εξερράγη όταν πέρασε το λεωφορείο.

Πηγή: iefimerida.gr