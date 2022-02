Καινοτόμες δημιουργίες ρομποτικής από μαθητές σε διαγωνισμό στον Βόλο

Εντυπωσίασαν οι δημιουργίες των 12 ομάδων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ρομποτικής και καινοτομίας First Lego League (FLL) για παιδιά, που άρχισε στις 10 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στον Θόλο του κτιρίου Παπαστράτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην παραλία του Βόλου.

Πρόκειται για μια συνεργασία της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) και του εκπαιδευτικού τομέα της LEGO® και διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το 1998, σε περισσότερες από 80 χώρες παγκοσμίως.

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, τοπικός στρατηγικός συνεργάτης και διοργανωτής του περιφερειακού αγώνα για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΠ).

Συνολικά έλαβαν μέρος 120 παιδιά από όλους τους Νομούς της Θεσσαλίας.