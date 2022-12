Johnny Depp: Εμφανίστηκε ως Τζακ Σπάροου σε βίντεο για το Make-A-Wish

Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) εμφανίστηκε ξανά ως Captain Jack Sparrow από την κινηματογραφική σειρά Πειρατές της Καραϊβικής (Pirates of the Caribbean) για ένα βίντεο-μήνυμα σε ένα 11χρονο αγόρι που έκανε ευχή να τον γνωρίσει και το αίτημα του εκπληρώθηκε από το Ίδρυμα Make-A-Wish.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα μέσω του καναλιού «Kraken The Box» στο YouTube που διαχειρίζεται ένας νεαρός θαυμαστής του Jack Sparrow, ο οποίος ονομάζεται «Captain Kori», ο οποίος βρίσκεται σε ανακουφιστική φροντίδα μετά από πολλαπλές επεμβάσεις καρδιάς. Ο Τζόνι Ντεπ ευχήθηκε στον 11χρονο «καλή τύχη» και δήλωσε ότι «είναι ο νούμερο ένα θαυμαστής του».

«Ακούω να λένε για κάτι για το οποίο μιλούν στην τωρινή εποχή, το αποκαλούν κανάλι YouTube, που δεν το καταλαβαίνω, αλλά γιατί όχι;» αναφέρει ο ηθοποιός και υπόσχεται να διαδώσει την είδηση για το κανάλι του Kori που «μια υπέροχη εμπειρία ψυχαγωγίας μια στιγμιαία συνύπαρξη όλων σε έναν χώρο, αλλά πολύ μακριά, αλλά στη συνέχεια, ταυτόχρονα, πολύ κοντά». «Περίεργος, ανθεκτικός και παράξενος» πρόσθεσε.

Στο παρελθόν ο Τζόνι Ντεπ έκανε επισκέψεις σε ένα αγγλικό σχολείο ενώ βρισκόταν σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της ταινίας «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides», όταν έλαβε ένα γράμμα από έναν νεαρό θαυμαστή που του ζητούσε τη βοήθειά του για να πραγματοποιήσει μια ανταρσία εναντίον των δασκάλων. Επίσης έκανε τακτικές επισκέψεις σε νοσοκομεία για να ανυψώσει τη διάθεση άρρωστων παιδιών. Ο Τζόνι Ντεπ άρχισε να επισκέπτεται παιδιά που νοσηλεύονται, όταν η κόρη του Λίλι Ρόουζ Ντεπ αρρώστησε μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Τότε ο ηθοποιός έκανε δωρεά ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο νοσοκομείο Great Ormond Street στο προάστιο Κάμντεν του Λονδίνου.

Πηγή: Έθνος