John Reilly: Έφυγε από τη ζωή ο πρωταγωνιστής της σειράς Dallas και General Hospital

Tην τελευταία του πνοή, σε ηλικία 86 ετών, άφησε ο διάσημος ηθοποιός John Reilly. Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατό του έκανε γνωστή η κόρη του, Caitlin, στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram.

«Το πιο λαμπερό φως στον κόσμο έφυγε. Φανταστείτε τον καλύτερο άνθρωπο στον κόσμο. Τώρα, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος να είναι ο πατέρας σου. Είμαι τόσο ευγνώμων ότι υπήρξε πατέρας μου» έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Παράλληλα, ο επίσημος λογαριασμός της σειράς «General Hospital» στο Twitter εξέφρασε τη θλίψη του για τη σημαντική απώλεια.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of John Reilly's passing. Our thoughts and prayers go out to his loved ones. Rest in peace. #GH https://t.co/bJC8PBRmcg

— General Hospital (@GeneralHospital) January 10, 2021