Jeremy Bulloch: Πέθανε ο θρυλικός «Boba Fett» του Star Wars

Ο Τζέρεμι Mπούλοχ (Jeremy Bulloch), o Bρετανός ηθοποιός που έγινε γνωστός για τον ρόλο του κυνηγού Boba Fett στην ταινία Star Wars «The Empire Strikes Back and Return Of The Jedi», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Είχε Πάρκινσον και νοσηλευόταν στο St George Hospital, στο Tooting του Νότιου Λονδίνου.

Η κινηματογραφική καριέρα του Τζέρεμι Mπούλοχ, περιλάμβανε πάνω από 100 εμφανίσεις σε κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ συμμετείχε και στην ταινία του Τζέιμς Μποντ με τίτλο «Επιχείρηση Οκτόπουσι» και στην οποία πρωταγωνιστής ήταν ο αείμνηστος Ρότζερ Μουρ.

Παράλληλα συμμετείχε σε πολλές εκπομπές του «Doctor Who» τη δεκαετία του ’60 και του ’70. Τα αίτια του θανάτου του προς το παρόν παραμένουν άγνωστα. Σε ανάρτηση του στα social media ο κόσμος των Star Wars είπε το δικό του τελευταίο «αντίο» στον θρυλικό Boba Fett.

Πηγή: Έθνος