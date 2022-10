James McDivitt: Πέθανε ο κυβερνήτης του Apollo 9

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην αστροναύτης της NASA James A. McDivitt ο οποίος ήταν επικεφαλής των αποστολών Gemini IV και Apollo 9, πέθανε στις 13 Οκτωβρίου. Ο McDivitt απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του στο Tucson της Αριζόνα.

Το βιογραφικό του

Ο McDivitt γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1929 στο Σικάγο. Αποφοίτησε από το Kalamazoo Central High School, στο Καλαμαζού του Μίσιγκαν, πριν λάβει πτυχίο αεροναυπηγού μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, αποφοιτώντας πρώτος στην τάξη του το 1959.

Εντάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 1951 και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Ταξίαρχου. Πέταξε 145 πολεμικές αποστολές κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας με αεροσκάφη F-80 και F-86. Ήταν απόφοιτος της Σχολής Πειραματικών Δοκιμών Πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και της Σχολής Πιλότων Αεροδιαστημικής Έρευνας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και υπηρέτησε ως πειραματικός πιλότος δοκιμών στην Αεροπορική Βάση Edwards της Καλιφόρνια. Κατέγραψε περισσότερες από 5.000 ώρες πτήσης κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως πιλότος.

Ο McDivitt επιλέχθηκε ως αστροναύτης από τη NASA τον Σεπτέμβριο του 1962 ως μέλος της δεύτερης τάξης αστροναυτών της NASA.

Πέταξε για πρώτη φορά στο διάστημα ως κυβερνήτης της αποστολής Gemini IV τον Ιούνιο του 1965. Συμμετείχε μαζί με τον συνάδελφό του πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας Εντ Γουάιτ στην πιο φιλόδοξη πτήση του προγράμματος μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια του Gemini IV, ο White θα γινόταν ο πρώτος Αμερικανός που θα έβγαινε έξω από το διαστημόπλοιο του για αυτό που επισήμως είναι γνωστό ως extravehicular activity (EVA) ή όπως ο κόσμος έχει μάθει να το ονομάζει, διαστημικό περίπατο.

Η δεύτερη διαστημική πτήση του McDivitt ως κυβερνήτης του Apollo 9 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσεδάφιση των πρώτων ανθρώπων στη Σελήνη. Αυτή ήταν η πρώτη πτήση του πλήρους υλικού του Απόλλων και η πρώτη πτήση της σεληνάκατου.

Η αποστολή εκτοξεύτηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στις 3 Μαρτίου 1969, με κυβερνήτη τον James McDivitt, τον πιλότο της Μονάδας Διοίκησης David Scott και τον πιλότο της Σεληνιακής Μονάδας Russell Schweickart. Μετά την εκτόξευση, το Apollo 9 εισήλθε σε γήινη τροχιά και το πλήρωμα πραγματοποίησε μια μηχανολογική δοκιμή της πρώτης επανδρωμένης σεληνάκατου, με το παρατσούκλι “Spider”, από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο McDivitt έμεινε περισσότερες από 14 ημέρες στο διάστημα.

Μετά το Apollo 9, έγινε διευθυντής των επιχειρήσεων προσεδάφισης στη Σελήνη και ηγήθηκε μιας ομάδας που σχεδίασε το πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης και επανασχεδίασε το διαστημόπλοιο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τον Αύγουστο του 1969, έγινε διευθυντής του προγράμματος διαστημοπλοίων Apollo, καθοδηγώντας το πρόγραμμα μέσω των Apollo 12, 13, 14, 15 και 16.

Ο McDivitt συνταξιοδοτήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και εγκατέλειψε τη NASA τον Ιούνιο του 1972, για να αναλάβει τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου, εταιρικών υποθέσεων της Consumers Power Company. Τον Μάρτιο του 1975 εντάχθηκε στην Pullman, Inc. ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθυντής. Τον Οκτώβριο του 1975 έγινε πρόεδρος του τμήματος Pullman Standard, The Railcar Division, και αργότερα είχε πρόσθετη ευθύνη για τους τομείς leasing και engineering and construction της εταιρείας. Τον Ιανουάριο του 1981 εντάχθηκε στη Rockwell International ως ανώτερος αντιπρόεδρος, κυβερνητικών δραστηριοτήτων, και στη Rockwell International Corporation, Ουάσιγκτον.

Πηγή: Έθνος