Jamboree on the Αir 2021

Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί για μια ακόμα χρονιά το Jamboree on The Air & Jamboree on the Internet .

Ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσμο θα επισκεφθούν Προσκοπικά Συστήματα, θα στήσουν σταθμούς και θα βοηθήσουν τα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους και τους Ανιχνευτές να γνωρίσουν τον ραδιοερασιτεχνισμό και να επικοινωνήσουν με αδέλφια Προσκόπους σε άλλες χώρες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση:

Οι ραδιοερασιτέχνες της ΕΡΘΕ, θα είμαστε στο πάρκο του Χατζηχαλάρ το Σάββατο 16 Οκτωβρίου απο τις 16:00 έως τις 18:00 το απόγευμα, παρέα με το 3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Λάρισας (ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ) και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου απο τις 09:00 έως τις 14:00 παρέα με το 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Λάρισας και θα επικοινωνήσουμε (εφόσον υπάρχει και η ανάλογη διάδοση των ραδιοκυμάτων), με όλα τα συστήματα των προσκόπων ανά την υφήλιο. Εκτός όμως τους προσκόπους, καλούμε και οποιονδήποτε θέλει να δεί απο κοντά τον τρόπο επικοινωνίας με τους ασυρμάτους και να μάθει περισσότερα για τον ραδιοερασιτεχνισμό, να έρθει τις προαναφερθείσες μέρες και ώρες.