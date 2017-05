Ιταλική τεχνογνωσία στα Υποβρύχια Μουσεία της Αμαλιάπολης και της Αλοννήσου

Ιδέες από την τεχνογνωσία των Ιταλών πήραν τα στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας που συμμετείχαν στη δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου BLUEMED, του οποίου η Περιφέρεια είναι επικεφαλής εταίρος σε μια Κοινοπραξία 10 οργανισμών από πέντε χώρες της Μεσογείου.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στην ιταλική πόλη της Baia που είναι γνωστή για τα υποβρύχια αρχαιολογικά ευρήματα. Η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μία από τις πιλοτικές περιοχές του προγράμματος. Οι βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στη λειτουργία ενάλιων επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων (υποβρυχίων μουσείων) σε αρχαία ναυάγια είναι η πρώτη φορά που μελετώνται σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες εταίροι του έργου παρουσίασαν την μέχρι στιγμής πρόοδό του καθώς και τα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου. Παράλληλα με τα θέματα διαχείρισης και επικοινωνίας, δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην βελτίωση της μελέτης και της εφαρμογής των δραστηριοτήτων.

Στα πλαίσια της συνάντησης παρουσιάστηκε εξοπλισμός πολυμέσων ως μια πιθανή λύση για την παρουσίαση των υποβρύχιων τοποθεσιών στα Κέντρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης καθώς και τις προτεινόμενες τοποθεσίες, στις οποίες αυτά θα χωροθετηθούν, που για τη Θεσσαλία είναι η Αμαλιάπολη και η Αλόννησος δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν αυτές τις περιοχές σε κάθε χώρα.

Ως μέρος της σύσκεψης, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τον υποβρύχιο αρχαιολογικό χώρο της Baia καθώς και τους κανονισμούς για τη διαφύλαξη χώρων όπως αυτός. Επίσης, επισκέφτηκαν το Μουσείο Campi Flegrei όπου φυλάσσονται πολλά εκθέματα από την περιοχή αυτή.

To έργο BLUEMED στοχεύει να υποστηρίξει και να προωθήσει την βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί με προγραμματισμό, έλεγχο και συντονισμό των υποβρύχιων Μουσείων, των καταδυτικών Πάρκων και των Κέντρων ενημέρωσης (KACs) σε 4 πιλοτικές θέσεις: Capo Rizutto και Baia (Ιταλία), Δυτικός Παγασητικός/Σποράδες (Ελλάδα) και Cavtat (Κροατία).

Το έργο με σεβασμό στις αρχές της προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, έχει ως στόχο την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της κατάδυσης και την βελτίωση της εμπειρίας της κατάδυσης μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών· να προσελκύσει ένα σημαντικό μέρος από τον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που επιλέγουν καταδυτικό τουρισμό και να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό την υποβρύχια πολιτιστική κληρονομιά μέσω μιας βυθιζόμενης τρισδιάστατης απεικόνισης στις εκθέσεις Μουσείων και στα Κέντρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης (KACs).

Οι δέκα οργανισμοί που αποτελούν την Κοινοπραξία των εταίρων είναι: Ατλαντίς Συμβουλευτική (GR), Πανεπιστήμιο της Calabria (IT), Πανεπιστήμιο του Ζάγκρεμπ – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και πληροφορικής (HR), Υπουργείο πολιτιστικής κληρονομιάς, δραστηριοτήτων και Τουρισμού της Ιταλίας, (IT) Πανεπιστήμιο της Κύπρου (CY), Πανεπιστήμιο Πατρών, (GR) Ταμείο Παρακαταθηκών του Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Μούρθια FUERM (ES), Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ντουμπρόβνικ Νερέτβα DUNEA (HR) , Υπουργείο Πολιτισμού και αθλητισμού της Ελλάδος – Εφορεία Εναλείων Αρχαιοτήτων (GR), με επικεφαλή εταίρο του έργου το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας (GR).

Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED 2014-2020.

Για την πρόοδο του έργου BLUEMED και άλλες ειδήσεις μπορεί κανείς να ακολουθεί στο Facebook και το Twitter !