Ιταλία: Τουρίστρια έχασε την ισορροπία της και χτύπησε στα βράχια – Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Ένα σοκαριστικό ατύχημα τουρίστριας καταγράφηκε σε βίντεο ενός άλλου παραθεριστή στην περιοχή Φιόρντο ντι Φουρόρε στην Ιταλία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η τουρίστρια προσπαθεί να κάνει βουτιά από μια πλαγιά αλλά τελευταία στιγμή διστάζει, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να χτυπήσει στα βράχια πριν να καταλήξει στο νερό. Οι παρευρισκόμενοι αρχίζουν να ουρλιάζουν, καθώς η τουρίστρια φαίνεται να χτυπά άσχημα κατά την πτώση της.

Το βίντεο κατέγραψε ένας Αυστραλός. «Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας για τον λόγο που πρέπει να κάνετε ασφάλεια ως ταξιδιώτες, έχουμε μια γυναίκα η οποία δεν έχει ιδέα πόσο κρύο είναι το νερό» ακούγεται να σχολιάζει ο Αυστραλός. «Χρειάστηκε μια ώρα για να την ανεβάσουν στο ασθενοφόρο» έγραψε.

The dramatic scene was coincidentally captured by Australian who had moments earlier been highlighting why tourists needed to get travel insurance.#Fall #cliff #Italy pic.twitter.com/crs4Z6fwpE

