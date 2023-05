Ιταλία: Πολύτιμα βιβλία και χειρόγραφα μπαίνουν στην κατάψυξη για να διασωθούν από τις πλημμύρες

Αρχαία βιβλία και χειρόγραφα, τα οποία βυθίστηκαν στο νερό και τη λάσπη στην περιφέρεια της Εμίλια Ρομάνια στη βόρεια Ιταλία, που επλήγη πρόσφατα από τη φονική κακοκαιρία, θα τοποθετηθούν σε βιομηχανικού τύπου καταψύκτες, σε θερμοκρασίες έως -25 βαθμούς Κελσίου.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Guardian», εθελοντές θα μεταφέρουν πολύτιμα βιβλία και χειρόγραφα – ορισμένα είναι του 16ου αιώνα – για να αποθηκευτούν σε καταψύκτες στην Τσεζένα, σε μια προσπάθεια να διασωθούν από τις καταστροφικές πλημμύρες που μετέτρεψαν σε απέραντα ποτάμια πολλές περιοχές της χώρας.

