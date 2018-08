Ιταλία: Κατέρρευσε η οροφή μιας ιστορικής εκκλησίας στη Ρώμη (video)

Η οροφή μιας εκκλησίας που είχε χτιστεί πάνω σε μια αρχαία φυλακή, στην οποία λέγεται ότι είχε κρατηθεί ο Απόστολος Πέτρος πριν από τη σταύρωσή του, κατέρρευσε σήμερα στη Ρώμη. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η εκκλησία ήταν κλειστή για το κοινό την ώρα του ατυχήματος. Συνήθως ανοίγει μόνο όταν τελούνται γάμοι στον χώρο. Ωστόσο, για την περίπτωση που κάποιος βρισκόταν εκεί τυχαία, η πυροσβεστική υπηρεσία ερεύνησε τα συντρίμμια με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Η εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ του Ξυλουργού χτίστηκε τον 16ο αιώνα πάνω στην αρχαία φυλακή του Μαμερτίνου. Εκεί λέγεται ότι είχαν κρατηθεί ο ηττημένος Γαλάτης αρχηγός Βερκιγγετόριξ και οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος.

Ξύλινα δοκάρια και κεραμικά πλακίδια έπεσαν στο πάτωμα της εκκλησίας και ένα δοκάρι διαπέρασε το πάτωμα και τη θολωτή οροφή ενός παρεκκλησίου που βρισκόταν από κάτω, είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Λουίτζι Λιόλι λίγη ώρα αφού επιθεώρησε τη ζημιά.

Η Ιταλία προσπαθεί να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές για να συντηρήσει τα μνημεία της, συμπεριλαμβανομένου και του Κολοσσαίου, καθώς τα μέτρα λιτότητας έχουν περιορίσει τις δαπάνες για τη διατήρηση της πλούσιας ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς της χώρας. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταρρεύσει πολλοί τοίχοι στην αρχαία Πομπηία, η οποία θάφτηκε στην ηφαιστειακή τέφρα πριν από περίπου 2.000 χρόνια.

