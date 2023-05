Ιταλία: Η αστυνομία κατάσχεσε κοκαΐνη αξίας άνω από 800 εκατ. ευρώ μέσα σε τελάρα με μπανάνες

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης κατάφεραν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί στη νότια Ιταλία, σε φορτίο που βρέθηκε στο λιμάνι Τζόια Τάουρο της Καλαβρίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε την κατάσχεση 2.700 κιλών υψηλής καθαρότητας κοκαΐνης που ήταν κρυμμένη σε δύο ψυγεία κοντέινερ με μπανάνες, και τα οποία είχαν αποσταλεί από τον Ισημερινό. Η αξία του φορτίου ξεπερνά τα 800 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Ιταλίας.

Το φορτίο ξεκίνησε από το Γουαγιακίλ στον Ισημερινό και είχε τελικό προορισμό την Αρμενία, μέσω του λιμανιού της Γεωργίας στη Μαύρη Θάλασσα Μπατούμι.

Σαρωτές και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος

Η κοκαΐνη βρέθηκε μέσα στα 12 μέτρων εμπορευματοκιβώτια χάρη σε ειδικούς σαρωτές (σκάνερ) και με τη βοήθεια ενός εκπαιδευμένου σκύλου ονόματι Τζόελ, διευκρίνισε η αστυνομία.

Η ίδια πρόσθεσε ότι έχει βρει κι άλλα 600 κιλά κοκαΐνης τις τελευταίες μέρες σε κοντέινερ με φρούτα από τον Ισημερινό, τα οποία διακινήθηκαν μέσω του Τζόια Τάουρο. Οι αποστολές αυτές είχαν προορισμό άλλα μέρη της Ιταλίας, την Κροατία, την Ελλάδα και τη Γεωργία, διευκρίνισε.

