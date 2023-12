Ιταλία: Φόβοι για κατάρρευση του κεκλιμένου πύργου της Μπολόνια – Σχέδιο διάσωσης ύψους 4 εκατ. ευρώ

Ένας μεσαιωνικός πύργος στην ιταλική πόλη της Μπολόνια, σφραγίστηκε λόγω φόβων ότι μπορεί να καταρρεύσει.

Οι Αρχές άρχισαν να κατασκευάζουν μία περίφραξη ύψους 5 μέτρων γύρω από τον πύργο Garisenda του 12ου αιώνα για να συγκρατήσουν τα συντρίμμια σε περίπτωση που πέσει. Ο πύργος των 47 μέτρων γέρνει έχοντας γωνία τεσσάρων μοιρών και η παρακολούθηση έχει διαπιστώσει μετατοπίσεις στην κατεύθυνση της κλίσης.

