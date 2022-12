Ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα να τσεκάρεις πόσο μακριά πρέπει να βρίσκεσαι αν πέσει μετεωρίτης (vid)

Μια νέα ιστοσελίδα έχει σοκάρει τους χρήστες του διαδικτύου καθώς δείχνει πόσο μακριά πρέπει να είναι κάποιος για να επιβιώσει αν πέσει μετεωρίτης στη Γη.

Κατασκευασμένη από τον δημιουργικό κωδικοποιητή Neal Agarwal, το Asteroid Launcher κάνει μια επίδειξη της καταστροφής που μπορεί να προκληθεί από την πρόσκρουση αστεροειδών.

«Νέα σελίδα! Φτιάξτε τον δικό σας αστεροειδή και εκτοξεύστε τον στην Γη για να δείτε τα αποτελέσματα», αναφέρει ο σχετικός λογαριασμός στο Twitter.

New page! Make your own asteroid and launch it at Earth to see the effects.

✨ https://t.co/qZjLSEhkQI pic.twitter.com/1ARBuK3C0E

— Neal Agarwal (@nealagarwal) December 5, 2022