Ιστορικό βιβλιοπωλείο χωρίς δουλειά το κοινοποίησε στο Twitter – Τι ακολούθησε

Βιβλιοπωλείο δέχεται ασταμάτητα παραγγελίες, αφού προηγουμένως αποκαλύφθηκε ότι απέτυχε να πουλήσει έστω και ένα βιβλίο σε μία μέρα, για πρώτη φορά στα 100 χρόνια λειτουργίας του.

Το Petersfield Bookshop, στην πόλη Πέτερσφιλντ της Αγγλίας πουλά αντίκες, μεταχειρισμένα και καινούρια βιβλία και ένας εργαζόμενός του με ανάρτηση στο Twitter γνωστοποίησε ότι υπήρξε μία πραγματικά ήσυχη μέρα, κατά την οποία δεν πουλήθηκε ούτε ένα βιβλίο. Στην ανάρτησή του ο Ρόμπερτ Σάνσομ, ο οποίος εργάζεται στο βιβλιοπωλείο εδώ και 13 χρόνια ανέφερε: “…Ξεραΐλα…Ούτε ένα βιβλίο σήμερα… £0.00…Νομίζουμε ότι είναι ίσως η πρώτη φορά… Γνωρίζουμε ότι είναι μίζερο, αλλά αν θέλετε να μας βοηθήσετε, παρακαλώ βρείτε τις προσφορές μας στα Abebooks, όλα 25% κάτω, προς το παρόν…”.

Oh you guys!

If Tuesday was our worst day in memory, today might have been our best, certainly for years.

The shop was heaving. We are so very grateful and frankly a bit "tired and emotional."

We are not open tomorrow but we will be in the shop working on the orders we have.

— Petersfield Bookshop (@The_PBS) January 18, 2020