Ιστορική Πρωτοχρονιά: Το σκάφος της NASA πέταξε πάνω από το πιο μακρινό ουράνιο σώμα που έχει μελετηθεί ποτέ!

Το εξερευνητικό σκάφος New Horizons της NASA πέταξε σήμερα πάνω από το πιο μακρινό ουράνιο σώμα που έχει ποτέ μελετηθεί από τον άνθρωπο, ανακοίνωσε ο Άλαν Στερν, επιστημονικός διευθυντής της αποστολής.

«Εμπρός New Horizons!», αναφώνησε ο Άλαν Στερν ενώ η ομάδα του επευφημούσε στο εργαστήριο εφαρμοσμένης Φυσικής Johns Hopkins, στο Μέριλαντ, τη στιγμή που, στις 07:33 ώρα Ελλάδας, το New Horizons έστρεφε τις κάμερές του στο Ultima Thule (Έσχατη Θούλη) ένα παγωμένο απομεινάρι από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος.

«Ποτέ μέχρι τώρα ένα διαστημικό σκάφος δεν είχε εξερευνήσει ένα τόσο απομακρυσμένο αντικείμενο», υπογράμμισε ο Στερν.

Η Έσχατη Θούλη βρίσκεται σε απόσταση περίπου 6,4 δισεκατομμμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Οι επιστήμονες ελπίζουν πως η παρατήρησή του θα τους επιτρέψει να κατανοήσουν καλύτερα πώς σχηματίσθηκε το ηλιακό σύστημα.

Το σκάφος πρόκειται να τραβήξει 900 φωτογραφίες σε μερικά δευτερόλεπτα, καθώς θα πετάει πάνω από το Ultima Thule σε απόσταση περίπου 3.500 χιλιομέτρων.

«Τώρα είναι απλώς ζήτημα χρόνου να δούμε τα δεδομένα να φθάνουν», δήλωσε ο Τζον Σπένσερ, επιστήμονας του Southwest Research Institute.

Τα μέλη της ομάδας αναμένεται να γνωρίζουν γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) αν η συλλογή δεδομένων ήταν επιτυχημένη.

Το Ultima Thule

Το Ultima Thule, είναι ένα μυστηριώδες σκοτεινό αντικείμενο που βρίσκεται στα όρια του Ηλιακού Συστήματος.

Σε αντίθεση με άλλα αντικείμενα που εντοπίζονται κατά καιρούς από τους επιστήμονες στο Διάστημα, το Ultima Thule παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι το σχήμα του είναι εντελώς ακανόνιστο με βάση τις τεχνικές που χρησιμοποιούν για την παρατήρηση αντικειμένων.

Το «Ultima Thule» βρίσκεται στην ζώνη Kuiper και απέχει περίπου 6,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ουράνιο αυτό σώμα που βρίσκεται πίσω από τον Πλούτωνα, χρειάζεται 297 χρόνια για μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο και έχει διάμετρο 20 έως 30 χιλιόμετρα.

Το διαστημικό σκάφος «Νέοι Ορίζοντες» ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια για να εξερευνήσει τον Πλούτωνα. Πέρασε πάνω από τον πλανήτη τον Ιούλιο του 2015, στέλνοντας φωτογραφίες στη Γη που δεν είχαμε ξαναδεί από συνολικά 30 περιοχές του Πλούτωνα.

Πηγή: Πρώτο Θέμα