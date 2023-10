Ισραηλινός τραυματιοφορέας μιλάει για τις φρικαλεότητες που έζησαν τα θύματα της Χαμάς: «Σαν ταινία τρόμου»

Ένας Ισραηλινός τραυματιοφορέας που εργάστηκε όλο το εικοσιτετράωρο μεταφέροντας αμέτρητα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς παρομοίασε τις φρικαλεότητες με «ταινία τρόμου» που του έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλα ψυχικά τραύματα που θα χρειαστεί θεραπεία για μετατραυματικό στρες.

Ο 32χρονος Άρι Γιονατάν, με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη, κλήθηκε μαζί με τους συναδέλφους του το πρωί της 7ης Οκτωβρίου για να περιθάλψουν και να μεταφέρουν τους τραυματίες από τη συντονισμένη επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς και η οποία τελικά στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.400 ανθρώπους στο Ισραήλ.

Ο τραυματιοφορέας και πατέρας τεσσάρων παιδιών βρέθηκε ανάμεσα σε νεκρούς και τραυματίες κατά μήκος των συνόρων της Γάζας.

