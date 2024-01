Ισραηλινοί στρατιώτες μεταμφιεσμένοι νοσηλευτές δολοφόνησαν τρεις Παλαιστίνιους μέσα σε νοσοκομείο της Τζενίν

Οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν σήμερα κομάντος μεταμφιεσμένους σε ιατρικό προσωπικό και με πολιτικά σε νοσοκομείο της Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, για να εκτελέσουν τρεις άνδρες, για τους οποίους είπαν πως πρόκειται για «τρομοκράτες» και πως ένας απ’ αυτούς συνδέεται με τη Χαμάς.

Είναι η πρώτη φορά από το 2015 που οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπολύουν αυτού του τύπου την επιχείρηση σε νοσοκομείο της Δυτικής Όχθης, όπου οι εντάσεις αυξάνονται με φόντο τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς στη Γάζα, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο για την επιχείρηση αυτή, την οποία το Ρόιτερς θεωρεί περαιτέρω ένδειξη ότι ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα επεκτείνεται σε άλλα μέτωπα.

🇵🇸🇮🇱‼️🚨The IDF disguised as doctors, women in hijabs and patience sent into Jenin hospital and killed 3 militants.

As far as I understand they were in the hospital for treatment. pic.twitter.com/9hGxsMCQki

— Lord Bebo (@MyLordBebo) January 30, 2024