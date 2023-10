Ισραήλ: Βίντεο-σοκ με ενόπλους να πυροβολούν πολίτη που οδηγεί το αυτοκίνητό του

Το Ισραήλ βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολέμου μετά την πυραυλική επίθεση της Χαμάς και την επακόλουθη εισβολή των μαχητών της. Οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι έλαβαν χώρα μάχες σε 14 διαφορετικές τοποθεσίες στις οποίες συμμετείχαν περίπου 60 «τρομοκράτες» που «εισέβαλαν» στη χώρα.

Νωρίτερα, κάτοικοι πόλεων του νότιου Ισραήλ ανέφεραν ότι ένοπλοι μαχητές περιφέρονταν στους δρόμους και πυροβολούσαν προς διάφορες κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων εναντίον περαστικών και των τοίχων των σπιτιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα τρομακτικό βίντεο έκανε την εμφάνισή του, το οποίο φέρεται να απεικονίζει έναν πολίτη να οδηγεί το αυτοκίνητό του, όταν ξαφνικά στοχοποιείται από μαχητές της Χαμάς.

Ως αποτέλεσμα, το όχημα παρεκκλίνει της πορείας του και ο οδηγός φαίνεται να τραυματίζεται σοβαρά, χάνοντας τον έλεγχο του αυτοκινήτου και τελικά συγκρούεται με άλλα σταθμευμένα οχήματα.

Δείτε το βίντεο

After entering Israel from Gaza, Palestinian terror group continue firing at any civilian they see.

This was clearly not an operation targeting the Israeli Army.

It's more similar to the kind of terror attack that was executed in Mumbai in 2008, when 175 people were killed. pic.twitter.com/tVg6d6WdaG

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023