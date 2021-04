Ισραήλ: Θρήνος για 45 νεκρούς – Ανδρας είχε ενημερώσει την Αστυνομία

Στους 45 ανέρχονται οι άνθρωποι, οι οποίοι βρήκαν τον θάνατο στο τραγικό δυστύχημα στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια θρησκευτικής εορτής στο Ορος Μερόν, στο βόρειο τμήμα της χώρας το βράδυ της Πέμπτης 29 Απριλίου, όταν κατά τη διάρκεια ολονύχτιας θρησκευτικής γιορτής επικράτησε πανικός και πολλοί ποδοπατήθηκαν. Περίπου 150 άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, κάποιοι από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση. Ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «δυσβάσταχτη καταστροφή» και μίλησε για τη «μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της χώρας εν καιρώ ειρήνης» ενώ κήρυξε ημέρα εθνικούς πένθους.

Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Όρος Μερόν, όπου βρίσκεται ο τάφος ενός ραβίνου του 2ου αιώνα για μία ετήσια γιορτή. Μέσα του Ισραήλ αναφέρουν πως συγκεντρώθηκαν σχεδόν 100.000 πολίτες, χωρίς να τηρούν οποιοδήποτε μέτρο ασφαλείας. Σημειώνεται, πως ήταν η πρώτη τόσο μεγάλη συγκέντρωση στη χώρα από τότε που ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού.

Η γιορτή Λαγκ Μπα’ομέρ επιτράπηκε διότι στο Ισραήλ έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η εκστρατεία εμβολιασμών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους, ή το 53% του πληθυσμού άνω των 20 ετών, έχει λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Γύρω στα μεσάνυχτα κάποιοι από τους συγκεντρωμένους έπεσαν από κερκίδα πάνω σε άλλους προκαλώντας πανικό στο πλήθος. Οι προσκυνητές θεώρησαν πως γινόταν κάποιου είδους επίθεση και προσπάθησαν να απομακρυνθούν, πατώντας ο ένας πάνω στον άλλο. Ολοι οι νεκροί είναι άνδρες ή και αγόρια καθώς η τραγωδία συνέβη στο χώρο των ανδρών.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου δείχνουν εικόνες χάους, με αλλόφρονες πολίτες να προσπαθούν να περάσουν από μεταλλικούς φράκτες για να σωθούν και αστυνομικούς και τραυματιοφορείς να προσπαθούν να φθάσουν σε τραυματίες και νεκροί.

Μέσα του Ισραήλ αναφέρουν πως πολλές ώρες αργότερα οικογένειες νεκρών δεν είχαν καμία ενημέρωση ενώ αναμένεται μέχρι το βράδυ της παρασκευής αναμένεται να έχουν ταυτοποιηθεί τα θύματα της τραγωδίας.

#BREAKING ALERT: At least 37 people have been killed and dozens critically injured at a mass stampede during Lag B’Omer celebrations in Mount Meron, #Israel

The death toll is expected to rise.pic.twitter.com/TSWTmGfUwE — The A&O Board PSF (@AOBPSF) April 29, 2021

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated. 38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh — Magen David Adom (@Mdais) April 30, 2021

לכבוד התנא: עשרות אלפים בהדלקה המרכזית של תולדות אהרן שמרעידה את הההר מצד לצד pic.twitter.com/b2pMQsXv1z — משה ויסברג (@moshe_nayes) April 29, 2021

Yahudilerin Lag B'Omer Bayramı kutlamalarında 40 kişi ezilerek öldü https://t.co/XYC1SgbSep pic.twitter.com/fvWo8mGMm4 — HABERNAS (@Habernasonline) April 30, 2021

#BREAKING 38 people killed in stampede at religious festival in Israel Incident happened at Mount Meron near the northern town of Safed, where the Lag baOmer holiday was being celebrated.#Israel pic.twitter.com/adf4mgvRia — Dailyaz (@dailyaz1) April 30, 2021

#BREAKING: Israeli rescue service official confirms atleast 44 killed in stampede at religious Lag Baomer event, more then 150 injured pic.twitter.com/lFe3mhPiuD — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 30, 2021

Άνδρας ισχυρίζεται πως κάλεσε την Αστυνομία δύο ώρες πριν το συμβάν αλλά τον αγνόησαν

Άντρας που μίλησε στο Channel12 του Ισραήλ ισχυρίζεται πως βρισκόταν στο σημείο, αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και δύο ώρες πριν την τραγωδία κάλεσε την Αστυνομία για να την ενημερώσει, ωστόσο αγνοήθηκε. «Ήθελα να μπω… και είδα το πλήθος… μπήκα μέσα γιατί με ρούφηξε με το πλήθος με τεράστια πίεση. Ήθελα να ξεφύγω πίσω αλλά δεν μπορούσα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τελικά κατάφερε να ξεφύγει από τον συνωστισμό και κάλεσε την Αστυνομία. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι του επεσήμαναν πως η γραμμή ήταν μόνο για κλήσεις έκτακτης ανάγκης και ότι θα έπρεπε να μιλήσει με αξιωματικούς που βρίσκονταν εκεί. Ο ίδιος αναφέρει πως το έκανε αλλά δεν εισακούστηκε. «Ένιωσα ότι δεν με πήραν στα σοβαρά», σημείωσε.

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για την τραγωδία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στα αγγλικά στο Twitter εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία σε θρησκευτική τελετή στο Όρος Μερόν στο Ισραήλ. «Οι σκέψεις μας σήμερα είναι με τον λαό του Ισραήλ. Εκ μέρους του λαού της Ελλάδας, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων του τραγικού ατυχήματος στο#MountMeron. Σας ευχόμαστε θάρρος και δύναμη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Our thoughts today are with the people of Israel. On behalf of the people of Greece I would like to express my deepest condolences to the families and loved ones of the victims of the tragic accident at #MountMeron. We wish you courage and strength during these trying times. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 30, 2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για το δυστύχημα. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπεύθυνος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Πίτερ Στάνο σημείωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της σε οικογένειες και φίλους των θυμάτων και στον λαό του Ισραήλ και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Πηγή: Έθνος