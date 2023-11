Ισραήλ: Μέσα στο ασθενοφόρο που χτυπήσαμε σκοτώθηκαν τρομοκράτες της Χαμάς

Τον θάνατο δεκάδων ανθρωπων ανακοίνωσε το Ισραήλ, μετά τον βομβαρδισμό ασθενοφόρου που μετέφερε τραυματίες έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Γάζα, λέγοντας ότι σε αυτή την επίθεση σκοτώθηκαν τρομοκράτες της Χαμάς.

Κατά την επίθεση σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Χαμάς δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 60 τραυματίστηκαν.

🚑❌At precisely 16:30, Israeli occupying forces launched an airstrike on Rashid Street in the western part of #Gaza, their target was a group of ambulance vehicles returning from a mission to transport injured individuals to the Rafah border, which included an ambulance… pic.twitter.com/wQRFKfrLZY

