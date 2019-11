Ισπανία: Υποβρύχιο μετέφερε τρεις τόνους κοκαΐνη

Οι τρεις τόνοι ναρκωτικών που βρέθηκαν σε υποβρύχιο σκάφος έξω από τις ακτές της Γαλικίας έχουν αξία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ…

Το υποβρύχιο των 20 μέτρων, που μετέφερε την κοκαΐνη, βρέθηκε στην βορειοδυτική Ισπανία έπεσε στην «τσιμπίδα» των Αρχών την περασμένη Κυριακή μετά από κοινή επιχείρηση με αστυνομικές δυνάμεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.

Δύο μέλη του πληρώματος συνελήφθησαν μετά από προσπάθεια να φύγουν από το σκάφος και να κολυμπήσουν στην ξηρά. Ένα τρίτο εξακολουθεί να αναζητείται από τους Ισπανούς αστυνομικούς.

Σε ανακοίνωσή της η Guardia Civil της Ισπανίας δήλωσε ότι 3.000 κιλά κοκαΐνης, χωρισμένα σε 152 μπάλες, έχουν αφαιρεθεί από το υποβρύχιο που βρίσκεται στο λιμάνι του Aldán στην επαρχία της Γαλικίας Ποντεβέδρα.

