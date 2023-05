Ισπανία: Πώς μια κούκλα του σεξ βοήθησε στη σύλληψη των δραστών της ρατσιστικής επίθεσης κατά του Βινίσιους

Μια κούκλα του σεξ ήταν το βασικό στοιχείο που βοήθησε την ισπανική αστυνομία στο να έρθει στα ίχνη τεσσάρων ανδρών που κατηγορούνται για τη ρατσιστική επίθεση εναντίον του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ.

Ειδικότερα, στις 26 Ιανουαρίου, στο περιθώριο του ντέρμπι της Μαδρίτης, άγνωστοι είχαν κρεμάσει από γέφυρα κοντά στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ μια κούκλα με τη φανέλα του Βινίσιους και το μήνυμα «Η Μαδρίτη μισεί τη Ρεάλ». Το περιστατικό είχε προκαλέσει αντιδράσεις και έρευνες από την αστυνομία.

🚨| The 4 fans arrested for hanging the Vinicius doll are accused of hate crimes & crimes against moral integrity. The court has ordered —

• Prohibition from being within 1 KM of the Bernabéu & Valdebebas

• Restraining order in regards to Vini Jr.

• Ban from all stadiums. pic.twitter.com/GcZLCda9Xb

