Ισπανία: Επανήλθε μετά από δυο χρόνια διακοπής η γιορτή «La Tomatina»

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν και στη φετινή La Tomatina, τη «γιορτή της ντομάτας» που επανέλθε φέτος για την 75η έκδοσή της, μετά από δυο χρόνια διακοπής λόγω της πανδημίας. Χιλιάδες κόσμου πέταξαν περίπου 130 τόνους ντομάτες ο ένας στον άλλο την Τετάρτη στην πόλη Μπουνόλ της ανατολικής Ισπανίας.

Ο «αγώνας» ξεκίνησε το μεσημέρι, όταν έξι φορτηγά φορτωμένα με ντομάτες πέρασαν από τον κεντρικό δρόμο της πόλης, μοιράζοντας τα χυμώδη «πυρομαχικά» για μια ώρα, ενώ οι παρευρισκόμενοι στο πάρτι τις πετούσαν ο ένας στον άλλον.

Η La Tomatina λέγεται ότι προήλθε από ένα επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ Ισπανών χωρικών το 1945.

Απαγορεύτηκε για ένα διάστημα κατά τη δεκαετία του 1950 στο απόγειο της δικτατορίας του στρατηγού Φράνκο, αλλά επέζησε για να αποκτήσει δημοτικότητα σε όλη την Ισπανία τη δεκαετία του 1980 και σήμερα προσελκύει πλήθη ντόπιων και επισκεπτών από το εξωτερικό.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να περιορίσουν το τεράστιο μέγεθος των συμμετεχόντων και άρχισαν να πωλούν εισιτήρια.

