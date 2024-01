Ισλαμικό Κράτος: Ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις με δεκάδες νεκρούς στο Ιράν

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για τις δύο εκρήξεις που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν σχεδόν 100 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες σε μια τελετή στο Ιράν στη μνήμη του διοικητή Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε από ένα αμερικανικό drone το 2020. Η τζιχαντιστική οργάνωση ανήρτησε μια ανακοίνωση στους λογαριασμούς της στο Telegram.

Urgent Now there are several explosions in Kerman Iran,

Today's explosions was near Qasem Soleimani’s grave,15 people have been injured so far. Qasem Soleimani was an Iranian military officer who killed so many innocent people and children in Iraq, Yemen even in Al Ahwaz. pic.twitter.com/YcCpMwHqZ8

— majid (@Majidnw_) January 3, 2024