Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία: 14 οι νεκροί – Κατέρρευσαν κτίρια

Στους δεκατέσσερις έφτασε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό 6,9 Ρίχτερ πο ταρακούνησε την επαρχία Ελαζίν, στην ανατολική Τουρκία, ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 300.

Την ύπαρξη θυμάτων και τραυματιών έκανε γνωστή με δηλώσεις του ο υπουργός Εσωτερικών της γείτονος Σουλειμάν Σοϊλού. Μάλιστα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού έκανε λόγο και για κατάρρευση κτιρίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ομάδες έρευνας και διάσωσης σπεύδουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Σοϊλού ο σεισμός είναι συμβάν «επιπέδου 3», με βάση το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται βοήθεια σε πανεθνικό επίπεδο, όχι όμως και αποστολή διεθνούς βοήθειας.

Η πληγείσα περιοχή είναι απομακρυσμένη και σχετικά αραιοκατοικημένη. Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να εκτιμήσουν οι αρχές το πλήρες μέγεθος της καταστροφής. Από την πλευρά του το πρακτορείο Anadolu κάνει λόγο για «δεκάδες νεκρούς». Η δημόσια τηλεόραση ΤΡΤ έδειξε εικόνες στις οποίες αστυνομικοί και διασώστες ερευνούν ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει εν μέρει στο Ελαζίγ.

Στο μεταξύ το γραφείο διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι το Σιβρίτζε. Τουρκικές οργανώσεις αρωγής στέλνουν ομάδες στην πληγείσα περιοχή. Κρατικά ΜΜΕ στη γειτονική Συρία μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της χώρας. Μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Λίβανο μετέδωσαν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Βηρυτό και την Τρίπολη.

Ο εγκέλαδος χτύπησε στις 20:58 ώρα Ελλάδος ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 10 χλμ. Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ επισήμανε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον χρειαστεί.

Μετά τον αρχικό σεισμό, ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί με αποτέλεσμα δεκάδες πολίτες να βγουν έντρομοι από τα σπίτια τους. Αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, ακολούθησε και δεύτερος 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ. Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές περιέγραψε ότι είδε ένα κτίριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο. «Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός» σημείωσε.

Παπαδόπουλος: Οι κίνδυνοι δεν έχουν περάσει

«Σφοδρότατος ο σεισμός, το επίκεντρό του εντοπίζεται κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Το ρήγμα το οποίο έχει ενεργοποιηθεί είναι της ανατολικής Ανατολίας, ήδη γίνονται μετασεισμοί και θα γίνουν πολλοί ακόμα, καθώς ο σεισμός είναι πολύ μεγάλος. Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, οι μετασεισμοί βρίσκουν ακόμα πιο ευάλωτα τα κτίρια σε τέτοια μεγέθη», τόνισε ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΣΚΑΪ.

Λέκκας: Φοβάμαι ότι θα υπάρχουν ζημιές στην περιοχή

Για τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ στην Τουρκία μίλησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. «Ο σεισμός εκδηλώθηκε στο κορυφαίο τμήμα της αραβικής πλάκας που διεμβολίζει τον τουρκικό χώρο. Έχουν εκδηλωθεί αρκετά μεγάλοι σεισμοί στο παρελθόν, ξέρουμε πολύ καλά την περιοχή. Δεν επηρεάζει ούτε το ρήγμα της Ανατολίας και δεν έχει καμία σχέση με τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν χθες και προχθές ανατολικά της Χίου και της Λέσβου. Είναι εντελώς διαφορετικό σύστημα. Συνεπώς δεν επηρεάζει τον ελληνικό χώρο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας στην Ελλάδα.

Φοβάμαι ότι στην Τουρκία θα υπάρχουν ζημιές, καθώς είναι περιοχή ευαίσθητη όπου οι κατασκευές δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή και λόγω της εμπειρίας από δύο προηγούμενες σεισμικές δονήσεις δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα με αισιοδοξία», σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Χουλιάρας, μάλιστα το πρωί της Παρασκευής είχε αναρτήσει στα social media το εξής μήνυμα: «Με την μέθοδο του φυσικού χρόνου (Varotsos et al., 2006) έτρεξα τα σημερινά στατιστικά σεισμικής επικινδυνότητας πού δείχνουν υψηλές τιμές 86,7% για μεγαλύτερο σεισμό στην Τουρκία μετα τα 5,6 Ρίχτερ προχτές. Υπάρχει εκεί ένα σεισμικό κενό από το 1970 πού είχε δώσει 6,9 Ρίχτερ και χρειάζεται προσοχή». Με αυτό του το μήνυμα, ουσιαστικά, προειδοποιούσε για μεγάλο σεισμό στη γειτονική χώρα.

Επικοινωνία Δένδια – Τσαβούσογλου

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προκειμένου να του εκφράσει την αλληλεγγύη και την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον τουρκικό λαό και την τουρκική κυβέρνηση που δοκιμάζονται από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα. Ο κ. Δένδιας εξέφρασε επίσης την απόλυτη ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει άμεσα τις προσπάθειες των τουρκικών αρχών για την παροχή κάθε απαραίτητης βοήθειας προς τους πληγέντες.

Επιπλέον, επικοινώνησε και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη με τον οποίο συνεννοήθηκε να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλιμάκια της ΕΜΑΚ ώστε να μεταβούν στην Τουρκία, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Ο κ. Δένδιας είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο ενημερώνει για τις συναφείς εξελίξεις.

Μητσοτάκης: Εάν χρειαστεί θα στείλουμε σωστικά συνεργεία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε την ολόψυχη συμπαράσταση του στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον τουρκικό λαό. Μάλιστα προσθέτει πως εάν χρειαστεί τα ελληνικά σωστικά συνεργεία είναι έτοιμα να βοηθήσουν.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 24, 2020