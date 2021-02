Ισχυρή δόνηση 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 16:00 ώρα Ελλάδος στην Ιαπωνία στην περιοχή της Φουκουσίμα. Σύμφωνα με την πρώτη μέτρηση ο σεισμός είναι μεγέθους 7,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανοιχτά της επαρχίας Φουκουσίμα, σε εστιακό βάθος 60 χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ούτε έχουν γίνει αναφορές για θύματα.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C

— EMSC (@LastQuake) February 13, 2021